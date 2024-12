Doria Medina: «Sin unidad será difícil desmantelar el modelo del socialismo del siglo XXI»

Doria Medina señaló que no hay grandes discrepancias con las propuestas que presentaron Jorge Quiroga, Carlos Mesa. «Todos coincidimos en que el modelo económico actual nos ha llevado a una crisis que debe resolverse de manera urgente», afirmó.

eju.tv /Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- El líder político y empresario, Samuel Doria Medina, enfatizó que la unidad es esencial para enfrentar los desafíos estructurales de Bolivia, entre ellos, la crisis económica, la reforma de la justicia y la modificación de la Constitución. Advirtió que sin cohesión en el bloque opositor será prácticamente imposible desmantelar el modelo del socialismo del siglo XXI instaurado por el MAS en las últimas dos décadas.

“Se va a necesitar unidad para salir de la crisis económica, para cambiar la justicia, para cambiar la Constitución. Son tareas muy importantes que vienen hacia adelante. Entonces, si no hay unidad, es muy difícil pensar que se pueda avanzar en desmantelar el modelo del socialismo del siglo XXI”, manifestó Doria Medina en el programa radial La Hora Pico.

Consultado si considera que Branco Marnkovic está saboteando la unidad, esto en referencia a que en su primer spot como candidato para las elecciones generales de 2025, afirmó que no formará parte del “circo” de la alianza opositora que conformaron Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho y que liberará al país de “los zurdos y tibios”.

Doria Medina sostuvo que no, porque al bloqueo de unidad de la oposición fueron invitados todos. “Pero no esperamos que el 100% de la población se adscriba a la unidad. Va a haber gente que por diversos motivos va a tratar de ir en contra de la unidad, pero son decisiones ya personales. Nosotros hemos invitado a todos, porque la unidad no solamente es un tema electoral”, indicó.

Doria Medina destacó que el bloque opositor acordó un mecanismo transparente para la selección de un candidato único de cara a las elecciones generales de 2025. Este será definido mediante encuestas, un método probado en países como México y Chile. «Es una decisión cerrada y basada en matemática pura. Las encuestas han demostrado ser confiables y permitirán que la población sea quien elija», aseguró.

El empresario subrayó que la unidad no es solo un instrumento electoral, sino un compromiso con la recuperación del país. «El único requisito para sumarse al bloque es rechazar el modelo del MAS y adherirse a una democracia con una economía abierta y competitiva», explicó.

Ante las críticas internas y externas, Doria Medina señaló que, aunque existen diferencias en estilo y énfasis entre los líderes de oposición, el fondo de sus propuestas converge. «No hay grandes discrepancias entre las propuestas de Jorge Quiroga, Carlos Mesa y las mías. Todos coincidimos en que el modelo económico actual nos ha llevado a una crisis que debe resolverse de manera urgente», afirmó.

Explicó que el documento firmado por los líderes opositores establece como objetivo central «poner fin a 20 años de un modelo económico fracasado», promoviendo una economía competitiva. «Queremos resolver la crisis económica en los primeros 100 días, garantizar el acceso a dólares, combustible y depósitos bancarios. El mensaje es claro: estamos unidos para construir un mejor futuro para todos los bolivianos», señaló Doria Medina.