Doria Medina sobre distanciamiento de Marinkovic: «No esperamos que el 100% esté contento con la unidad»

El líder opositor declaró que la invitación «está abierta para todos» quienes quieran acabar con el MAS y no sólo los actores políticos.

eju.tv / Video: DTV

El empresario y político Samuel Doria Medina afirmó este martes que no esperan que el 100% de los actores contrarios al MAS se sumen al bloque que conformó con Carlos Mesa, Jorge Tuto Quiroga y Luis Fernando Camacho, esto en respuesta al candidato Branko Marinkovic, quien descartó sumarse a los cuatro líderes de oposición.

«Obviamente no esperamos que el 100% esté contento con la unidad, pero la invitación está abierta a todos», señaló Doria Medina en contacto con la prensa.

Branko Marinkovic arremetió este martes contra el Movimiento Al Socialismo (MAS) y la oposición «tibia» a la que acusa de haber sido cómplice del masismo durante los años de gestión de ese partido. En consecuencia, sostuvo que no dará su apoyo al bloque ni buscará alianzas con sus ideólogos.

«Evo Morales y Luis Arce destruyeron el país y la oposición los aplaudió y los apoyó en silencio. ¿Dónde estaban cuando convirtieron a Bolivia al comunismo? ¡Callados! Porque al final son socios, son cómplices. Yo no voy a ser parte de este circo», se le escucha decir a Marinkovic en un video difundido a través de sus redes sociales.

Doria Medina reaccionó a las declaraciones del empresario cruceño e insistió que la invitación a la unidad no está restringida sólo a la clase política, sino a toda la sociedad que busca terminar con el mandato del MAS.

«La unidad está abierta a todos los bolivianos, no solamente a los políticos, porque la unidad no es solamente para ganarle al MAS en la elección, es para cambiar este modelo económico que no funciona y que está haciendo tanto daño», manifestó.

Los gestores del bloque opositor anunciaron que definirán un candidato único sobre los resultados de una encuesta que defina quién es el mejor perfilado para ganar al MAS, por lo que extendieron invitaciones a otros opositores de diferentes regiones del país.