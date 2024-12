Dos alpinistas estadounidenses y un canadiense desaparecieron en Nueva Zelanda durante ascenso al monte Aoraki

La búsqueda de los escaladores norteamericanos en el también llamado monte Cook comenzó ayer luego de que no abordaron el transporte de regreso al concluir su escalada

Tres escaladores de montaña de Estados Unidos y Canadá están desaparecidos tras no regresar de un ascenso planeado al pico más alto de Nueva Zelanda, el Aoraki, conocido también como Mount Cook, según informaron las autoridades el martes. De acuerdo con un comunicado de la policía de Nueva Zelanda, los estadounidenses Kurt Blair, de 56 años, de Colorado, y Carlos Romero, de 50 años, de California, son guías alpinos certificados, según el sitio web de la American Mountain Guides Association. La identidad del escalador canadiense no ha sido revelada debido a que la familia aún no ha sido notificada.

La operación de búsqueda comenzó el lunes cuando los tres hombres no llegaron a su transporte preacordado después de su escalada. Según la Associated Press (AP), los rescatistas encontraron “varios artículos relacionados con la escalada que se cree pertenecen al grupo”, pero no se encontraron señales de los escaladores. Sin embargo, la búsqueda fue temporalmente suspendida el martes debido a las deterioradas condiciones climáticas en la montaña, con pronósticos de fuertes lluvias y nevadas, lo que pospondrá la reanudación de la búsqueda hasta que las condiciones mejoren, anticipadamente el jueves.

Desde el sábado, Kurt Blair y sus compañeros habían volado a una cabaña a mitad de camino en el Aoraki para comenzar su ascenso. De acuerdo con NBC, la policía neozelandesa indicó que “están colaborando con las embajadas de Estados Unidos y Canadá para informar y apoyar a las familias de los tres hombres”. La escuela Silverton Avalanche School en Colorado expresó en una publicación en redes sociales que habían sido informados por las autoridades neozelandesas que los escaladores aparentemente sufrieron “una caída fatal desde lo alto del pico”. En sus emotivas palabras, dijeron: “Es con un pesado corazón que compartimos que nuestro amigo y colega Kurt Blair está desaparecido y se presume fallecido mientras escalaba el Mt. Cook en Nueva Zelanda”.

¿Cuánto mide el Aoraki y por qué es tan peligroso?

El Aoraki, de 3,724 metros, no es una montaña cualquiera. Su espectacularidad se ve acompañada por peligros que la convierten en un desafío incluso para los alpinistas más experimentados. Ubicado en la Isla Sur de Nueva Zelanda, es parte de los Alpes del Sur, una cordillera que combina belleza glaciar con un terreno altamente técnico. Escalarlo requiere habilidades avanzadas debido a la presencia de grietas, riesgos de avalanchas y un clima que puede cambiar en cuestión de minutos, según los reportes citados por AP.

A pesar de su popularidad entre montañistas de todo el mundo, el Aoraki es conocido por su historial fatal. Desde principios del siglo XX, más de 240 personas han perdido la vida intentando ascenderlo o en las áreas circundantes del parque nacional que lleva su nombre, de acuerdo con datos presentados por AP. El movimiento de los glaciares, que modifica constantemente la estructura del terreno, añade una capa adicional de imprevisibilidad. Este conjunto de factores ha consolidado su reputación como una de las montañas más desafiantes del hemisferio sur.

Los maoríes y el Aoraki

El Aoraki no solo atrae a escaladores. Su base alberga una pequeña población con el mismo nombre, que funciona como puerta de entrada para turistas. El parque nacional circundante, con sus paisajes gélidos, es un punto de interés para visitantes nacionales e internacionales, de acuerdo con CBS.

Cabe resaltar que el Aoraki tiene un profundo significado cultural para los maoríes, el pueblo indígena de Nueva Zelanda, quienes lo consideran una montaña sagrada. Su nombre, que significa “El que perfora las nubes”, es un reflejo de su imponente presencia en el paisaje neozelandés y en las historias de origen de este pueblo.

En cuanto a los escaladores, las autoridades afirman que la búsqueda continuará en cuanto las condiciones meteorológicas lo permitan, pero deja un pesado ambiente de inquietud y esperanza entre los allegados de los desaparecidos. Aunque con el transcurso del tiempo las posibilidades de hallar a los deportistas con vida disminuyen, las autoridades y equipos de rescate se mantienen alerta para retomar la operación.