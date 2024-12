El ‘Dibu’ Martínez se impone en The Best y recupera el cetro de mejor portero del mundo

Fuente: https://www.marca.com

Nombrado mejor portero del mundo hace unos meses en la gala del Balón de Oro, el ‘Dibu’ Martínez repitió galardón este 17 de diciembre en la gala del The Best. El internacional argentino ‘recupera’ un trono que perdió en la pasada edición (sí se alzó ganador en 2022) ante Éderson, el meta del Manchester City, y se consolida como el mejor arquero del mundo. El premio fue entregado por una leyenda como Buffon, aunque el ‘Dibu’ no estuvo presente en Qatar. También estuvo presente en el mejor once.

Y es que fue una temporada redonda para el portero argentino. Primero, en Premier League con el Aston Villa de Unai Emery. Nueve porterías a cero en 34 jornadas disputadas para ser parte fundamental del retorno de los de Birmingham a la Champions League tras 40 años ausente.

Pero a la temporada de clubes, que no pudo rematar con la Conference League, se une la Copa América que cosechó en el mes de julio con Argentina en Estados Unidos. En dicho torneo tuvo una actuación muy destacada, y de hecho fue elegido mejor arquero al finalizar el mismo.

Entre la selección Argentina y el Aston Villa, el ‘Dibu’ disputó 62 partidos la pasada temporada 2023-24, con 25 porterías a cero en total y cuatro penaltis salvados en tandas.