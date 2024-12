El inicio de la unidad

Guido Añez Moscoso

Saludo el acuerdo inicial al que 4 líderes políticos importantes como Luis Fernando Camacho, Carlos Mesa Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga, han alcanzado ayer para lograr la unidad de las fuerzas opositoras en Bolivia y acabar con el poder totalitario y delincuencial del MAS que ha destruido el país durante los últimos 20 años.

Me da esperanza porque es el inicio de un proceso de construcción que no se había dado en los últimos años, y es que los bolivianos tenemos un adversario político, que aunque dividido, desgastado, tiene el manejo del poder, la complicidad con el narcotráfico, el apoyo incondicional de grupos políticos de extrema izquierda muy activos y bien financiados y son hasta ahora el único partido político con presencia en la totalidad de los municipios y circunscripciones electorales del país, además de no ser un instrumento político democrático, por lo tanto capaz de todo para mantenerse en el poder con fraude, violencia política, eliminación de candidatos legal y físicamente, estamos ante unas elecciones en dictadura. por lo que las reglas democráticas, de elecciones limpias, alternabilidad de poder normal, respeto a la voluntad popular etc. no van a ser tomadas en cuenta por el masismo en cualquiera de sus dos versiones.

Por eso necesitamos ampliar la base de sustentación de este acuerdo, esta unidad táctica que es imprescindible para ganar una elección tiene que convertirse en una unidad estratégica para lograr las transformaciones que necesita Bolivia y construir nuestro país en democracia y con libertades plenas, sin presos políticos ni exiliados ni con gente que quiera emigrar a otros países porque ha perdido la esperanza de progreso y bienestar en el nuestro,.

Me han gustado las declaraciones de Rodrigo Paz, maduras, abiertas, coherentes, lamento las declaraciones de Branko, que para abrirse un espacio político da la impresión de querer imitarlo a Milei, pero en política ninguna copia es igual al original, él es un empresario no un político, que ha heredado con su familia una empresa exitosa y líder en el mercado y lo que necesita como todo empresario es seguridad jurídica, reglas claras para la inversión y democracia para no vivir chantajeado. Lo más coherente seria que apoye la unidad.

Otra posición madura y serena es la de Rubén Costas, se ha dado un tiempo prudente hasta el 11 de enero para tomar una decisión, estoy seguro que será unitaria, si es así se garantiza que el voto cruceño sea contundente y pueda servir de ejemplo a los demás departamentos.

Manfred, no creo que entre en este proceso de unidad, son demasiados sus compromisos con Arce y el MAS para acabar su exilio y retornar a Bolivia y le suspendan sus procesos judiciales, además de su rabia y resentimiento con Santa Cruz lo que le impide crecer y abrirse a un proceso racional de unidad.

Es suficiente lo que está pasando para triunfar si se consolida la unidad? NO, pero es una primera etapa, paralelo al armado de la campaña electoral, hay que armar el control electoral que es fundamental para hacer respetar el voto popular.

Bolivia todavía tiene una gran ventaja y es que el control de las actas de escrutinio es manual, si tienes un ejército de 70.000 hombres y mujeres en las 34.000 mesas electorales, podes burlar el sistema de cómputo de la Corte electoral y minimizar el fraude, la rellenada de ánforas, la doble votación y otras irregularidades que por la ausencia de control electoral el MAS ha tenido vía libre en los últimos años para hacer un fraude el día de las elecciones. No olvidemos que estamos enfrentando una elección en DICTADURA por lo que es necesario estar preparados para defender el voto popular en las calles, porque no nos enfrentamos a una fuerza democrática que crea en la alternabilidad en el poder.

Definir con exactitud las características de tu enemigo es fundamental para el éxito. Hemos dado el primer paso, espero que se consolide, que los cuatro firmantes del documento se mantengan unidos coherentes y firmes e incorporen a mas organizaciones políticas, cívicas, juveniles, que amplíen su base de sustentación para darle a la gente certidumbre y esperanza de que otra Bolivia es posible.

VOLVEREMOS Y VENCEREMOS!!!!!!!!VIVA BOLIVIA LIBRE!!!!