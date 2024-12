El mandato de los autoprorrogados cesó con las elecciones judiciales, según magistrado electo

El magistrado Primo Martínez recuerda que así lo establece la declaración constitucional del TCP de 2023 cuando se amplió el mandato de las autoridades del sistema de justicia en Bolivia.

eju.tv / Video: Red Uno

Juan Carlos Véliz / La Paz

El magistrado electo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Primo Martínez, consideró que el mandato de las autoridades judiciales autoprorrogadas cesó automáticamente después de que fueron elegidas en los comicios del 15 de diciembre porque así lo establece la declaración constitucional que amplió el mandato de los administradores de justicia en 2023.

“La postura personal que lo hemos aclarado está versado precisamente en la declaración constitucional plurinacional 0049/2023 que señala textualmente en la parte dispositivo: ‘Se dispone la prórroga de mandato de las autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional en actual ejercicio de manera excepcional, temporal y hasta que se elijan y posesionen a las nuevas autoridades, fruto de la preselección desarrollada con la Asamblea Legislativa Plurinacional y del proceso electoral llevado a cabo por el órgano Electoral Plurinacional conforme al marco contenido en la Constitución Política del Estado y conforme a lo razonado en la presente Declaración Constitucional’, lo cual implica que habiéndose cumplido la condición con la que se razonó en esta declaración constitucional indudablemente tienen que cesar los amigos que se han autoprorrogado”, evaluó la flamante autoridad en una entrevista con la red Uno.

Los mandatos de las altas autoridades de justicia de Bolivia fueron ampliados en diciembre de 2023 por una declaración del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) después de no se realizaron las elecciones judiciales ese año por recursos legales y la falta de consensos en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Esta prórroga fue cuestionada por varios sectores políticos principalmente porque la Constitución Política de Bolivia señala que el mandato de los magistrados del órgano Judicial, elegidos por voto popular, es de seis años sin derecho a la reelección.

La situación se complejizó con otro auto constitucional del TCP del mes de noviembre de este año que dividió las elecciones judiciales, permitiendo que éstas se realicen sólo en siete departamentos para el Tribunal Supremo de Justicia y sólo en cuatro para el Tribunal Constitucional Plurinacional.

“La esencia como tal y reitero es que no debería existir en el país un vacío de poder. Ese servicio de justicia no podía paralizarse como derechos humanos ciertamente, pero ya existiendo titulares que pueden ejercer y van a ejercer esos deberes con plena jurisdicción y competencia, los compañeros que estuvieron de prorrogados ya no tienen de ser en su ejercicio”, explicó Martínez.

En el caso del TSJ, las siete nuevas autoridades elegidas en las elecciones del 15 de diciembre pueden conformar quórum por lo que no se requiere de la presencia de los magistrados prorrogados.