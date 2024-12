El masismo, sus actitudes y discursos confrontacionales, demagógicos y distractivos

“No juzgues cada día por la cosecha que recoges, sino por las semillas que plantas”. Robert Louis Stevenson.

Economía verde y blanca.

Todo es economía y poder y en esta actual pugna por el liderazgo masista Lucho y Evo, se sacan los trapitos al sol.

El Ministro de Gobierno de Lucho, Carlos Eduardo del Castillo, se refirió a la marcha liderada por Evo Morales, desde Caracollo a La Paz, y afirmó que el dirigente cocalero: “No perdona que el Gobierno de Luis Arce haya destruido más de 3.500 fábricas de pasta base de cocaína”. Con polvos blancos se consiguen dólares verdes.

Estrategias de acción y comunicacionales de los populistas.

Los regímenes totalitarios y populistas, buscan enfrentar a los grupos opositores entre sí y también culparlos de sus propios errores y desatinos. Estos días, Lucho Arce en un acto público en El Alto, responsabilizó a los “cambitas” por el incremento de productos básicos de la canasta familiar. “Otra vez, como en 2007 y 2008 los cambitas nos están jugando sucio”.

En esos años que el menciona se realizaron movilizaciones de los agropecuarios y pueblo cruceño contra las políticas del gobierno del MAS que destruyen su economía y fuentes de trabajo.

El Populismo es enemigo de la democracia y el pluralismo. Su blanco de ataque es la democracia liberal, la cual con los vitales frenos y contrapesos constitucionales y sociales, evitan que cualquier «tiranía de la mayoría» se imponga sobre los derechos humanos individuales, los resguardos de las minorías, los tribunales independientes, una sociedad civil fuerte y medios de comunicación independientes y diversos. Pues esto es lo que ellos no la quieren y no les conviene.

La población ante la crisis, que ahora es integral, menciona lo que más le duele y así reclaman por falta de diésel y falta de dólares. La población tiene la idea de que los dólares se los cosechan y recogen de algún lado y no que los dólares vienen como producto de las exportaciones.

Con la reunión del Grupo EL DEBER y la “Cámara de Exportaciones, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz (Cadex)”, que realizo el foro “Exporta y dale la vuelta a la crisis”, el tema podrá ser aclarado, divulgado y publicitado.

Así sabremos hacia donde apuntar como demócratas: Vale decir, seguridad jurídica para las empresas y libertad para que estas puedan exportar y traer los dólares y euros, las monedas más confiables.

Sabemos lo que hay que hacer para salir de la crisis.

Los diferentes profesionales, entre ellos Jaime Dunn de Ávila, Antonio Saravia, Gonzalo Chávez y otros varios, mencionan lo que hay que hacer para salir de la crisis, esto por supuesto implica cambio del Gobierno masista y de su Modelo populista: Extractivismo, empresas estatales, gasto público desmedido, endeudamiento, control de exportaciones, sustitución de importaciones.

La “sustitución de importaciones” de la que hablan los masistas, no funciona porque empuja a los países a hacer cosas en las que no poseen ventajas comparativas y para lograrlo desajusta la economía con controles de precios, subsidios, tipos de cambio diferenciados, etc.

Juan Antonio Morales, ex presidente del BCB, delinea las reformas macroeconómicas necesarias para resolver la crisis de balanza de pagos referida por Bloomberg y define los siguientes pasos:

1) Liberalización cambiaria, 2) una política monetaria estricta que elimine los créditos del BCB al Estado, 3) una política fiscal estricta que elimine subsidios y cierre empresas públicas deficitarias, 4) eliminar las restricciones al crédito privado, incluyendo tasas fijadas a dedo por el gobierno para desarrollo o vivienda. Y por último 5) acudir al FMI para fondos y asesoramiento.

J.A. Morales considera que estas medidas tienen un costo social, que no se puede subestimar.

Es cuestión de unirse y meterle nomas.

Fuente: ovidioroca.wordpress.com