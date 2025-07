Hallazgo astronómico de la NASA: captan un objeto interestelar que atraviesa el sistema solar

Fuente: infobae.com

Este objeto interestelar aún está bastante lejos del Sol, pero se dirige hacia el sistema solar interior. No se acercará a la Tierra.

Es apenas la tercera vez que los astrónomos detectan algo que atraviesa nuestro sistema solar, y que proviene de un lugar lejos de sus fronteras.

Este objeto interestelar, conocido como 3I/ATLAS, aún está bastante lejos del Sol, actualmente situado entre las órbitas del cinturón de asteroides y Júpiter, pero se dirige hacia el sistema solar interior.

“Esta cosa viaja bastante deprisa”, dijo Paul Chodas, director del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en California.

En relación con el sol, se desplaza actualmente a más de 209.000 kilómetros por hora y seguirá acelerando a medida que la gravedad del sol lo atraiga.

El primer objeto interestelar conocido fue Oumuamua, que atravesó el sistema solar en 2017.

En 2019, pasó Borisov, un cometa de origen interestelar.

El martes, un telescopio ubicado en Chile divisó lo que inicialmente parecía un asteroide desconocido en una trayectoria muy excéntrica que podría acercarse a la órbita de la Tierra. El telescopio es uno de los cinco de todo el mundo que forman parte del Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides, o ATLAS, que es un proyecto financiado por la NASA que monitorea las rocas espaciales que podrían estar en curso de colisión con nuestro planeta.

La observación se envió al Centro de Planetas Menores de la Unión Astronómica Internacional, que mantiene un catálogo de pequeños cuerpos espaciales del sistema solar. Otros observadores del cielo no tardaron en captar el fenómeno.

“Las observaciones de seguimiento realizadas los días 1 y 2 de julio empezaron a revelar que su órbita podía ser inusual, posiblemente interestelar”, dijo Larry Denneau, coinvestigador principal del ATLAS, desarrollado por la Universidad de Hawái.

Sam Deen, un astrónomo aficionado, vio el objeto en las fotos que ATLAS tomó a finales de junio. Los avistamientos adicionales permitieron realizar cálculos más precisos de la trayectoria.

En una actualización publicada por el Centro de Planetas Menores el miércoles por la noche se enumeraban más de 100 observaciones realizadas por telescopios de todo el mundo, y el centro dijo que había recibido “informes provisionales de actividad cometaria” de algunos observadores. Esto hizo que el centro decidiera darle un nombre al objeto: 3I/ATLAS (antes se le había denominado A11pI3Z, una etiqueta utilizada por ATLAS para los asteroides candidatos).

Con todas las observaciones, “no hay ninguna incertidumbre” de que el cometa proceda del espacio interestelar, dijo Chodas. Su velocidad es demasiado rápida como para ser algo que se originó dentro del sistema solar.

Lo más probable es que se formara como un cometa alrededor de otra estrella. Entonces, una estrella que pasaba o alguna otra interacción gravitatoria le dio un impulso que lo envió al espacio interestelar en una trayectoria que, por casualidad, se cruzó con nuestro vecindario solar.

“Si rastreas su órbita hacia atrás, parece proceder del centro de la galaxia, más o menos”, dijo Chodas. “Sin duda procede de otro sistema solar. No sabemos de cuál”.

El primer objeto interestelar conocido fue Oumuamua, que atravesó el sistema solar en 2017 (NASA, ESA and Joseph Olmsted and Frank Summers of STScI/Handout via REUTERS )