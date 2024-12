El Pacto de Unidad elegirá al candidato del MAS en febrero próximo, según el viceministro Torrico

Dijo que el mismo será producto del consenso y del andamiaje político de cada uno de los militantes, buscando siempre la renovación y que si se decide elegir al actual mandatario, son temas que tienen que ver con los sectores sociales.

El viceministro de Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, afirmó este martes que el presidente Luis Arce devolvió el poder a las organizaciones sociales de elegir al candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS), porque ahora ya no serán nombrados por el “dedazo”. Asimismo, indicó que el instrumento político elegirá en febrero próximo a su postulante que irá a las elecciones generales del 2025.

“En este conflicto interno, si se quiere del MAS, lo principal para el Gobierno fue devolverle el poder a nuestras organizaciones sociales que son las dueñas del instrumento y se cumplió. Ahora en febrero tenemos un congreso, cuando se modificarán los estatutos y también se hablará de candidaturas que no van a ser al dedo”, aseguró.

Dijo que el mismo será producto del consenso y del andamiaje político de cada uno de los militantes, buscando siempre la renovación y que si se decide elegir al actual mandatario, son temas que tienen que ver con los sectores sociales.

Sobre Andrónico afirmó que es “papel mojado” y dijo que no supo elegir el momento, vio pasar el tren político y eso en lo político no vuelve. Lo escuché esta mañana y ver si lo eligen, pero no es la quinceañera de la fiesta.

El expresidente Evo Morales afirmó el domingo que “Lucho (Arce) prácticamente se lanzó a la campaña presidencial” en el evento organizado en La Paz por el Gobierno el pasado miércoles, con motivo del llamado ‘Día de la Revolución Democrática Cultural’ que recuerda el primer triunfo del MAS en los comicios de 2005. “¿Quién puede creer que Lucho es de izquierda?”, cuestionó.