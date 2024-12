El senador Rodrigo Paz dice que no hay socialismo en el país, pero sí un ‘Estado tranca’

El legislador propone que la nación se construya a partir de las regiones con una nueva redistribución de los recursos del Estado.

eju.tv / Video: DTV

Boris Bueno Camacho / La Paz

Para el senador Rodrigo Paz, en el país no existe el mentado modelo socialista defendido por el Movimiento al Socialismo (MAS), debido a que existe un fuerte sentimiento emprendedor entre los bolivianos, que va en contrarruta de esa ideología; sin embargo, lo que sí afecta a la dinamización de ese aparato productivo del país son las condiciones adversas que plantea el mismo gobierno y que hacen que exista un ‘Estado tranca’ que aísla a Bolivia del contexto comercial y no dé soluciones a las demandas de los diferentes sectores de la sociedad.

“No hay socialistas en Bolivia, uno quiere tener su casa, quiere tener su trabajo, su vehículo, quiere cumplir los objetivos de cualquier familia; en Bolivia de cada diez familias ocho son emprendedores; de cada diez empresas, ocho vienen de origen familiar; he aprendo que ni la izquierda ni la derecha te dan de comer, sino las decisiones razonables, decisiones que crean un Estado razonable, entonces, aquí no hay socialismo, nos han engañado y con eso se han farreado 60 mil millones de dólares, que lindos socialistas, a raíz del gas”, subrayó.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Paz considera que, debido a la difícil situación que atraviesa el país, en la actualidad, la principal preocupación de los ciudadanos es comer, trabajar y tener un techo; empero, asegura que la salud y educación también son necesarios para llevar adelante una verdadera transformación en el país; empero, estas demandas no son atendidas por el gobierno central que tiene otras prioridades alejadas de la agenda de la ciudadanía

Foto: captura pantalla

“Hay que reorganizar este Estado tranca, que es tranca para la economía formal, para la economía informal cuentapropistas, informales, comerciantes, transportistas; (…) resulta que este estado tranca con sus 176 empresas que hoy día son deficitarias no atiende a la economía formal ni a los informales, solo se atienden a ellos y se gastan toda la plata en ellos, es decir, gastan más de lo que produce Bolivia”, reflexiona.

El legislador aclara que no está en pos de una candidatura, pero sí lleva adelante un proyecto nacional denominado 50/50, que socializa en varias regiones del país; esta propuesta propicia la redistribución de los recursos del Estado, para que el poder central administre el cincuenta por ciento y la otra mitad se dirija a las gobernaciones y alcaldías, para que puedan atender de manera más eficientes las necesidades de su población.

Foto: captura pantalla

En ese sentido, en cuanto a las encuestas que fueron difundidas en las que tiene un porcentaje interesante de intención de voto, si bien el asambleísta tarijeño agradece la confianza expresada por la gente en las respuestas a estos estudios cuantitativos, pero considera que es de suma importancia retomar los debates sobre los problemas del país y las soluciones que proponen los candidatos, para que la gente emita su voto de manera informada el próximo 15 de diciembre.

“Más allá de candidaturas, más allá de encuestas, agradecido por las que me toman en cuenta, nosotros no estamos en una candidatura, lo que estamos llevando adelante es un proyecto nacional desde la organización que representamos, Primero la Gente, escuchamos a la gente y venimos hablando de lo que hemos hablado desde hace tres años, el 50/50; el 88% se queda en el poder central y solo el 12% va a las gobernaciones, alcaldía y universidades y no queremos que se engorden a esas instancias, sino que llegue a la gente y reactive la economía”, puntualiza.

Foto: captura pantalla

Por ello, resalta la importancia de construir una nación fuerte desde las regiones porque es ahí donde se genera la economía nacional debido a que los avances que hubo en materia autonómica desde hace cuarenta años, en los casi 20 de gestión del Movimiento al Socialismo se retrocedió; en consecuencia, este será el tema fundamental de debate de cara a las elecciones generales del próximo año para que se abran las políticas públicas que permitan construir el Estado de forma armónica en relación plena con el resto de los países.

“Bolivia debería estar claramente relacionada con el mundo y hoy Bolivia está más aislada que nunca del mundo comercial, del ámbito de la economía, del ámbito de la geopolítica, de la geoeconomía mundial”, afirma el político de oposición para luego recordar que el modelo propiciado por el MAS está agotado, porque solamente se dedicó a gastar los ingentes recursos que se lograron gracias a acciones de gobiernos anteriores, los que fueron dilapidados en las gestiones de Evo Morales y Luis Arce, lo que llevó a la crisis actual.