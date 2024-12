Elecciones 2025: Liderazgos divididos opacan pacto opositor

Tuto y Doria Medina sacaron a flote sus diferencias. Mientras el partido ADN descarta aliarse y apuesta por Marinkovic como candidato presidencial. Cuellar, Reyes Villa y otros aún están al margen

Las pugnas de liderazgo y fricciones dentro de la alianza opositora entre Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho, Jorge “Tuto” Quiroga y Samuel Doria Medina, son evidentes, lo que pone en duda el futuro de esta sociedad que busca quitarle el poder al Movimiento al Socialismo (MAS).

Analistas advierten “actos de traición”, y recuerdan que hay otros líderes opositores que no prevén sumarse a este bloque.

Las disputas

El pasado miércoles 18 de diciembre en horas de la mañana, Mesa, Tuto, Doria Medina y un representante de Camacho hacían oficial la alianza que busca la unidad de la oposición para hacer frente al MAS.

Sin embargo, el discurso de unidad no duró ni 24 horas. Pese a que se dijo que el candidato presidencial saldría del “consenso”, Tuto Quiroga en una entrevista con el periodista José Pomacusi, aseguraba que su persona es “candidato irreversiblemente”, y que los demás podrían sumarse.

“YO SOY CANDIDATO A PRESIDENTE”

Irreversiblemente dice Tuto Quiroga

¿Y qué pasará con Samuel, Mesa y Camacho? pic.twitter.com/UUoMuIQrIp — Jimena Antelo (@JimenaAnteloT) December 19, 2024

“Yo estoy dispuesto a buscar y agregar la mayor cantidad de fuerzas en este marco, lo hago con apertura”, dijo Quiroga, a tiempo de agregar que busca un trabajo conjunto con el objetivo de “salvar al país”.

Como era de esperarse, las declaraciones de Quiroga no cayeron bien, y el primero en pronunciarse al respecto fue el empresario Samuel Doria Medina, quien cuestionó que en horas de la mañana se firme un acuerdo y luego en discurso diga otra cosa. “¿Qué confianza se puede tener?”, indicó.

"TUTO ES EL GRINCH DE LA UNIDAD"

"El mejor castigo es no darle votos"

Samuel critica la actitud de Tuto pic.twitter.com/oRj4vAiGmK — Jimena Antelo (@JimenaAnteloT) December 19, 2024

Doria Medina reconoció que el proceso de unidad opositora será difícil, pero expresó su esperanza en que esto pueda lograrse, a pesar de que aparezcan “grinchs”.

ADN al margen

Gabriel Gutiérrez, quien se identificó como jefe nacional del partido político Acción Democrática Nacionalista (ADN), criticó la alianza realizada por los políticos tradicionales de Bolivia. Advirtió que sentados los mismos políticos, no podrán encontrar un candidato de consenso.

“El pueblo tiene que elegir, hay que mostrarle al pueblo un nuevo candidato que demuestre que tiene esperanza, uno que sepa trabajar, uno que muestre que ha tenido éxito en la vida, una persona que le haya puesto el hombro al país y ha sabido salir de todos los problemas que ha tenido”, expuso.

Gutiérrez señaló que hay varios perfiles políticos nuevos, pero que el problema radica en que los “mismos de siempre” no los dejan surgir. Enfatizó que el ADN actualmente lleva conversaciones con Branco Marinkovic, a quien pretenden postular para la presidencia de Bolivia.

Liderazgos sueltos

Cabe mencionar que al margen de los políticos opositores que han sellado esta alianza, aún hay perfiles que no hay sido incluidos, como el de Manfred Reyes Villa, quien ya anunció su intención de ir como candidato presidencial con su agrupación política Súmate; por otro lado, se tiene al rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Santa Cruz, Vicente Cuellar; a estos se suman las aspiraciones del excapitán de la Policía, Edmand Lara y Chi Hyun Chung, José Carlos Sánchez Versaín y otros que siguen apareciendo.

Cordero: La alianza tiene un futuro expectable

El analista político, Carlos Cordero, explica que el hecho de pretender establecer un solo bloque de oposición, obedece a que en estos últimos 20 años han estado acosados por el MAS de Evo Morales, que durante sus años de gobierno derrotó a una generación de políticos y estableció su hegemonía. Y el hecho de haberse unido figuras de expresidentes y líderes opositores, marca ventaja sobre el resto de opositores que pretenden ir solos.

“La oposición durante mucho tiempo ha sido marginal, no tenía un peso específico en política. Pero ahora los nuevos acuerdos que se han dado, tienen un elemento virtuoso, con expresidentes, lo que le da una cualidad adicional por la experiencia que aporta, que es lo que no tienen otras figuras de oposición. (…) la alianza tiene un futuro expectable para el 2025”, afirmó.

Cordero dio pocas posibilidades de dividir el voto a aquellos líderes de oposición que pretendan ir solos, como el caso de Marinkovic o Reyes Villa. Enfatizó que no es cuestión de tener la intención de participar en las elecciones, sino que va a pesar la experiencia y los argumentos para sacar a Bolivia de la crisis que ha sido sometida por el MAS.

Solares: No va a haber ninguna unidad

Para el analista político, Francisco Solares, el pretender establecer un bloque de unidad opositor, de momento, sólo está en “discurso”, ya que en la práctica, están demostrando lo contrario. Enfatizó que no habrá unidad.

“La realidad muestra que Tuto Quiroga adelanta una proclamación, al día siguiente de manera desesperada, tratando de disimular el adelantamiento, salen los otros precandidatos y dicen que van a buscar la unidad”, expuso.

Solares observa que el documento firmado por Mesa, Tuto, Doria Medina y el representante de Camacho, no establece cómo harán para elegir el candidato presidencial, sino que cada uno está en una especie de competencia interna para demostrar quien tiene capacidad de poder, lo que está siendo contraproducente con el sentir de la población.

“La población quiere unidad, sin embargo la unidad no existe desde el punto de vista práctico porque los precandidatos están tomando decisiones de manera individual como si fuera una competencia a morir. Entonces esto genera una sensación de traición de los precandidatos que hablan de unidad a nombre del pueblo boliviano, cuando en realidad están buscando beneficiarse de manera individual y a su grupo político que los apoya por detrás”, indicó.

Solares sustenta su teoría de que no habrá unidad, argumentando que Manfred Reyes no estará dispuesto a ceder y lo propio sucederá con otros liderazgos políticos que no son parte de esta alianza.