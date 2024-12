Elecciones Judiciales: Ganó la resistencia contra el MAS y contra la consigna del voto nulo

Contra los pronósticos más desalentadores, la ciudadanía decidió elegir como nuevos magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, a los candidatos que en su mayoría no fueron pintados de azul (el color del régimen del MAS) en las listas que circularon viralmente en las redes sociales.

Fuente: https://ideastextuales.com

Tampoco a aquellos que fueron promovidos subrepticiamente por masistas y «opositores». A casi una semana de la tercera elección judicial nacional en Bolivia, el Tribunal Supremo Electoral dio por finalizado el conteo de votos y el 30 de diciembre entregará las credenciales a los 19 titulares y 19 suplentes que asumirán el 3 de enero de 2025.

Una sentencia de los autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional, dejó sin efecto la convocatoria a magistrados parcialmente en Beni, Santa Cruz, Tarija, Pando y Cochabamba: Estos cargos deberán ser nuevamente convocados a selección de candidatos y sus nombres sometidos a voto popular en dichas regiones.

¿Por qué no arrasó el MAS?

Tal como sostuvimos en una opinión anterior, las facciones arcistas y evistas del MAS, en la mayoría de los casos, no se pusieron de acuerdo en la instrucción de votar a los candidatos que promovieron. A diferencia de las dos elecciones judiciales anteriores, para esta convocatoria hubo participación de las tres fuerzas que componen la Asamblea Legislativa Plurinacional (MAS, Comunidad Ciudadana y Creemos) en el proceso de selección de candidatos. A pesar de los obstáculos burocráticos, los requisitos innecesarios, la irracionalidad del TCP y el manoseo de postulantes, varios juristas no alineados al MAS persistieron hasta integrar las listas de candidatos y buscar el apoyo de la ciudadanía. Un grupo nacional de activistas y parlamentarios de oposición que coordinaron información de cada departamento, difundió las «listas azules», las cuales se viralizaron en cuestión de días a dos semanas de las elecciones judiciales. El llamado a última hora de varias voces públicas, inclusive de parlamentarios, a votar nulo no tuvo los efectos logrados en las elecciones de 2017. La ciudadanía eligió creer que se podía cambiar confiando en su voto y, en su mayoría, en candidaturas poco expuestas a un pasado judicial cuestionable, a nexos con el MAS y con aires de renovación. La derrota más visible fue la del ex vocal del Tribunal de Sentencia de La Paz, Israel Campero, cuestionado por su afinidad y sus fallos a favor del gobierno.

¿Qué pasó en Santa Cruz?

Santa Cruz no tuvo elección de magistrados al Tribunal Constitucional, la cual seguramente será convocada junto a las elecciones generales. Sin embargo, logró instalar con votación nacional a la abogada mojeño trinitaria Rocío Vásquez Noza en el Tribunal Agroambiental Plurinacional, a quien no se la relaciona con el MAS y en quien se confía la justicia en lo referido a medioambiente y tierras, un tema crucial de las tierras bajas de Bolivia. Igualmente en votación nacional, Santa Cruz dio su voto preferencial al chiquitano, abogado y futbolista Carlos Espencer como flamante magistrado del Consejo de la Magistratura, instancia que vela por la administración interna y el control del personal judicial. Otro chiquitano, que obtuvo nada menos que 700.000 votos (160.000 votos menos que los que hicieron gobernador a Luis Fernando Camacho en 2021), fue el ex juez Romel Saucedo. Ninguno de los dos es tampoco relacionado al régimen del MAS.

Saucedo y Espencer, dos chiquitanos que representarán a Santa Cruz en el Órgano Judicial nacional.

La unidad de la ciudadanía en torno a los candidatos no masistas fue tan evidente que los resultados hablan por sí mismos: De los cuatro magistrados electos al Tribunal Constitucional Plurinacional, dos son cercanos al MAS y por La Paz, ganó el académico Boris Arias. En el caso del Tribunal Supremo de Justicia, seis de los siete son considerados no afines al MAS. Al Tribunal Agroambiental arriban cuatro magistrados sin relación con el MAS de los cinco electos; al Consejo de la Magistratura llegan dos no masistas de tres consejeros electos.

A partir de enero, no cambiará la estructura obsoleta y corrupta del sistema judicial pero los nuevos magistrados, que han obtenido la confianza del voto mayoritario, tienen el compromiso de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes con transparencia y lealtad a los principios jurídicos. Caso contrario, la ciudadanía será implacable en demandar su cumplimiento hasta que se produzca un cambio de gobierno nacional que permita la eliminación de las elecciones judiciales y la institucionalización de la independencia del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional por el nombramiento de los juristas más idóneos del país.

Será Justicia.

Por Gabriela Ichaso.

Nota al pie de página: En el gráfico grande de todos los magistrados titulares, se encuentra la Dra. Peñafiel quien no resultó electa como integrante del Tribunal Agroambiental.