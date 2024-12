Emiten alerta por lluvias, crecida de ríos y posibles desbordes para ocho departamentos del país

El Senamhi emitió el reporte del clima, y una alerta naranja por lluvias, crecida de ríos y posibles desbordes que estará vigente hasta el próximo 6 de diciembre.

Fuente: Red Uno

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió este lunes una alerta naranja, para ocho departamentos de Bolivia, por lluvias, crecida de ríos y posibles desbordes.

Dicha alerta estará vigente hasta el próximo 6 de diciembre, en los departamentos de Tarija, Chuquisaca, Potosí, Santa Cruz, Cochabamba, Beni, La Paz y Pando.

Recordemos que varios departamentos se vieron afectados, con las lluvias, caída de mazamorra y derrumbes, hasta el momento suman 9 fallecidos producto de las intensas lluvias..

Este martes se registrarán lluvias en el eje troncal del país, y otros departamentos: La Paz amanece con cielos nubosos y con 7°C, y tendrá un ascenso a 14° C, en tanto en Santa Cruz, amanecen con cielos nubosos con 19° C, y se espera un ascenso a 24° C, Cochabamba amanece con cielos nubosos 14°C y habrá un ascenso a 22° C.

Los ascensos de nivel de agua y posibles desbordes, están previstos en las cuencas de los ríos: Bermejo, Guadalquivir, Pilcomayo (alto y medio), Chayanta, Parapetí, Chapare, Isiboro, Caine, Ichilo (cabeceras), Beni, Mamoré, Tahuamanu, Madre de Dios.

Además de Chuquisaca y Pando.

Por lo que podrían ser afectados los ríos La Paz, Irpavi, Choqueyapu, Orkojahuira, Achumani, Achocalla y Huayñajahuira.

Así mismo, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), emitió una segunda alerta naranja que estará vigente hasta el 8 de diciembre, en la ciudad de La Paz.

La Paz

Ríos en Los Yungas también presenten problemas en Cotacajes, Boopi, Tamampaya, Solacama, Unduavi, Taquesi, Miguillas, Zongo, Coroico, Yara, Alto Beni, Piquendo, Tipuani, Mapiri, Kaka, Tequeje, Toromonas, Enatahua, Quendeque y Cuñada.

Beni

Los ríos Maniqui, Hondo, Sécure, Isiboro, Apere, Tijamuchi, Ibaré, San Pablo. En Pando la alerta es en los ríos Madre de Dios, Tahuamanu y Manuripi,

Cochabamba

Los ríos Chapare, Venticuatro, Chipiriri, Eterazama, Ichoa, Isiboro, Ivirgarzama, Magareño, Chjimoré, Ichilo, Arque y Paracaya.

Santa Cruz

Los ríos, Ichilo, Yapacani, Surutu, Piraí, Callejas, Pantano, Grande, San Julián, San Martín y Mizque.

Potosí

Los ríos Chayanta, Ravelo, Potolo, Alto Pilcomayo y Mataca.

Tarija

Podrían ser afectados el río Pilaya, Guadalquivir, Sella, Erquis, Bermejo, Salinas, y San Telmo. En Chuquisaca la alerta rige en los ríos Chico, Chaunaca, Quirpirchaca, Pilcomayo, Chinimayu, Pescado, Zudañez y Azero.