En dos años, entidades financieras devolvieron a los ahorristas más de $us 1.000 millones, según la ASFI

“Más de 117.000 cuentas han obtenido el 100% de devolución de sus depósitos”, sostuvo la directora de la ASFI, al remarcar que la mayor parte eran cuentas con depósitos menores a $us 10.000

Fuente: Unitel

Desde diciembre de 2022 hasta la fecha, las entidades financieras del país devolvieron más de $us 1.000 millones a los ahorristas, según reportó este martes la máxima ejecutiva de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Ivette Espinoza.

“Se han devuelto más de $us 1.000 millones de dólares, que eso representa a 117.000 cuentas”, expresó Espinoza al referir que “han obtenido el 100% de devolución de sus depósitos” en moneda extranjera.

¿En qué tipo de depósitos ha sido la mayor cantidad que ha tenido la devolución? La ejecutiva explicó que esto ha sido en un 67% en cajas de ahorro, en un 18% en Depósitos a Plazo Fijo (DPFs) y un 15% en depósitos a la vista.

Espinoza agregó que ante la “sobredemanda de dólares” fue necesario hacer una programación para hacer la devolución respectiva y se tenía que beneficiar a la mayor cantidad de la población, es por ello que el mayor porcentaje de devolución contempló a depósitos que estaban por debajo de los $us 10.000, un 36% del total de cuentas.

No obstante, también se contempló a las cuentas que estaban entre los $us 10.000 y $us 1 millón, representó a un 32% del total. Mientras que iban por encima de $us 1 millón representan el 13% de los retiros.

“A las que se ha dado mayor devolución ha sido en un 97% precisamente en estos que están hasta $us 10.0000 dólares y en los otros casos efectivamente se ha hecho una programación”, concluyó la ejecutiva.