Enrique Triverio se pierde otro partido más de The Strongest

Enrique Triverio jugó unos minutos en Sucre ante Independiente. No lo hizo ni ante Real ni frente a Bolívar. Foto: The Strongest

The Stronget recibirá este martes (19.00) a Tomayapo en el estadio Hernando Siles de La Paz. Por tercer partido consecutivo no estará en la alineación el delantero argentino Enrique Triverio.

Triverio fue alineado en el Tigre por última vez el 1 de diciembre, en un partido en Sucre ante Independiente. En esa ocasión ingresó a los 74 minutos.

Luego no fue tomado en cuenta en la nómina para el encuentro en La Paz con Real Santa Cruz.

El pasado domingo, en el clásico ante Bolívar, el delantero estuvo en el banco de suplentes, sin embargo, no tuvo minutos, lo que llamó la atención.

The Strongest no emitió ninguna comunicación oficial que dé cuenta de alguna lesión del futbolista o el motivo por el cual el técnico Ismael Rescalvo no lo está incluyendo.

Triverio tampoco estará ante Tomayapo. Igual que ocurrió frente a Real, no será inscrito en la nómina de convocados a ese partido.

En cambio, es probable que serán titulares en la ofensiva Rodrigo Ramallo y el uruguayo Sebastián Guerrero, quienes tampoco jugaron el clásico.

