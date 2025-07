El gobierno defiende el contrato con la china CBC; opositores dicen que corrió dinero para aprobarlo

COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

Sesión de la ALP para aprobar un crédito de $us 30 millones. Foto: Presidencia de la ALP

eju.tv

Gobierno sobre contratos del litio: «No estamos presionando, hay que aprovechar la oportunidad». Diputada denuncia que ayer se ofrecieron entre 10 mil y 20 mil bolivianos a legisladores para apoyar contrato por el litio. Suspenden sesión de la ALP que iba a tratar crédito de $us 30 millones por 24 licencias presentadas. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Gobierno sobre contratos del litio: «No estamos presionando, hay que aprovechar la oportunidad»

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, afirmó este viernes que el Gobierno no está apresurado ni ejerce presión para que los contratos del litio sean aprobados, sino que considera que se debe aprovechar la oportunidad que ofrecerá el mercado en el sector. «El tratamiento está en la Asamblea, no es que nosotros estamos instigando y diciendo que se tiene que aprobar, la pelota ahoritita está en la Asamblea, no estamos presionando, no es un tema del Gobierno, es un tema del país, yo creo que hay que aprovechar los criterios de oportunidad», manifestó Gallardo. La sesión para tratar los contratos del litio con la forma china Hong Kong CBC quedó suspendida en la Cámara de Diputados, donde los legisladores protagonizaron altercados que se extendieron hasta la madrugada de este viernes sin que hay consenso. «Son 14 horas de ataques de asambleístas, recibimos injustas declaraciones, incluso términos separatistas, regionales, comentarios de por qué gente de Tarija trabaja, situaciones que no pueden darse dentro de una asamblea», señaló.

https://eju.tv/2025/07/gobierno-sobre-contratos-del-litio-no-estamos-presionando-hay-que-aprovechar-la-oportunidad/#google_vignette

– Diputada denuncia que ayer se ofrecieron entre 10 mil y 20 mil bolivianos a legisladores para apoyar contrato por el litio

La diputada de Comunidad Ciudadana (CC) por Potosí, Lissa Claros, denunció este viernes que, durante la sesión de la Cámara Baja donde se debatía el contrato de litio con la empresa china Hong Kong CBC, circularon “maletines negros” con entre 10 000 y 20 000 bolivianos para sobornar a legisladores. “Efectivamente ayer entre pasillos se escuchaba claramente los montos que iban ofreciendo, entre 10.000 y 20.000 bolivianos. Tan lamentable, pero tan bajo y tan ruin tener que venderse por un plato de lentejas, por cifras que no valen la pena hipotecar por aproximadamente 50 años la soberanía del pueblo potosino y de la población boliviana”, indicó. Claros afirmó que el pago de sobornos se ha convertido en una práctica habitual entre los diputados arcistas cuando se votan “temas trascendentales”. Recordó que situaciones similares se presentaron durante el debate de la Ley del Oro y del proceso de elecciones judiciales. “Creo que este modus operandi que ya lo ha normalizado el arcismo, el MAS, esto no es novedad para nosotros”, dijo.

https://eju.tv/2025/07/diputada-denuncia-que-ayer-se-ofrecieron-entre-10-mil-y-20-mil-bolivianos-a-legisladores-para-apoyar-contrato-por-el-litio/

– Diputado Egüez denuncia que algunos parlamentarios de oposición negocian su voto

El diputado Walthy Egüez denunció, este viernes, que algunos parlamentarios de oposición, aparentemente, tienen por costumbre negociar su voto y por tal razón buscan ser protegidos mediante el sufragio secreto para la aprobación de proyectos de específico interés del Ejecutivo. “Hay parlamentarios de oposición que están acostumbrados a hacer negocio con su voto, que por eso necesitan protegerlos con el voto secreto”, afirmó tras la fallida 144° sesión ordinaria de la Cámara de Diputados en la que el gobierno de Luis Arce buscaba la aprobación del contrato de adjudicación para la explotación del litio a la empresa Hong Kong CBC de China. Señaló que la declaratoria de cuarto intermedio de esta sesión, sin hora ni fecha, tiene el claro objetivo de aprobar el cuestionado contrato “a cualquier costo”, como otras oportunidades con un mínimo de quorum y el número de votos suficientes alcanzados con prebendas a legisladores de oposición. Egüez dijo que la propuesta de contrato es rechazada por el pueblo, por la institucionalidad cívica de Potosí y del país.

https://eju.tv/2025/07/diputado-eguez-denuncia-que-algunos-parlamentarios-de-oposicion-negocian-su-voto/

– Suspenden sesión de la ALP que iba a tratar crédito de $us 30 millones por 24 licencias presentadas

La sesión suspendida corresponde a la continuación de la Séptima Sesión Ordinaria que se extendió hasta la madrugada de ayer, cuando en medio de incidentes y denuncias de irregularidades, se dio por aprobado el crédito externo en su estación en grande. Además, se tenía previsto conformar la comisión que estará cargo durante el receso de medio año. La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) comunicó en esta jornada que se suspendió la reinstalación de la Octava Sesión Ordinaria prevista para este viernes por la tarde, debido a que hasta el momento se presentaron 24 licencias de senadoras y senadores, lo que imposibilita alcanzar el quórum necesario. En agenda se tenía como tema principal continuar con el tratamiento del polémico proyecto de ley de crédito por $us 30 millones otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinado a la construcción del Parque Lineal en las ciudades de La Paz y El Alto. Asimismo, sin fijar una fecha sólo se menciona que la reprogramación de la sesión será comunicada con la debida anticipación.

https://eju.tv/2025/07/suspenden-sesion-de-la-alp-que-iba-a-tratar-credito-de-us-30-millones-por-24-licencias-presentadas/

– TSE sobre aspiración de Evo: «En nuestras listas de candidatos no tenemos a ningún ciudadano con ese nombre»

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Gustavo Ávila llegó este viernes a Tarija para coordinar tareas rumbo a los comicios del 17 de agosto. En la ocasión le preguntaron sobre la aspiración de Evo Morales, de ser inscrito como candidato para las elecciones. «Hasta el momento, en nuestras listas de candidatos, no tenemos a ningún ciudadano con ese nombre y apellido (Evo Morales), por lo tanto, nosotros no nos podemos pronunciar al respecto», señaló. Los sectores evistas aseguraron que hasta este viernes presentarían una alianza con un partido político habilitado para la votación y que incluirían la postulación de Morales. Sin embargo, Ávila señaló que no tienen ningún registro con el nombre del exjefe del MAS. Respecto a la logística para la jornada electoral, el TSE aseguró que tiene garantizado el voto ciudadano y rechazó las amenazas contra los comicios. «Ningún boliviano puede estar sobre la Constitución, ningún boliviano puede vulnerar la ley, estamos garantizando que el 17 de agosto todos los bolivianos deben ejercer democracia», manifestó.

https://eju.tv/2025/07/tse-sobre-aspiracion-de-evo-en-nuestras-listas-de-candidatos-no-tenemos-a-ningun-ciudadano-con-ese-nombre/

– Diputado evista atribuye audio a hijo del presidente sobre supuestos negociados con el litio

El diputado evista Héctor Arce presentó un audio que atribuye al hijo del presidente, en el que supuestamente se le escucha hacer negocios irregulares con el litio. «‘Hijo, yo no tengo tiempo’, así me lo dijo, ‘vos hazte cargo del litio y de lo del gas también’», se le escucha decir a Luis Marcelo Arce Mosqueira, según la grabación presentada por el legislador. La aparente prueba salió a la luz durante la sesión parlamentaria del jueves 3 de junio, en la que se trataban los contratos del litio con la china CBC. Entonces el diputado hizo escuchar al pleno un audio que afirmó corresponde a Luis Marcelo. «Esas piscinas son un montón de inversión que ahorita no están siendo usadas (…) y podemos hacer que eso se vuelva de 15.000 toneladas año podemos llevarlo a unas 100.000 toneladas, ese es mi proyecto», continúa el registro con la supuesta voz del hijo del mandatario. El legislador leal a Evo Morales sostuvo que la conversación que obtuvo es prueba de las «negociaciones» y «lobby» que Luis Marcelo hizo con empresas interesadas en el litio boliviano.

https://eju.tv/2025/07/diputado-evista-atribuye-audio-a-hijo-del-presidente-sobre-supuestos-negociados-con-el-litio/

– Arce en entrega de libro: «Esa mala costumbre de cumplir lo que prometo»

El presidente Luis Arce llegó la mañana de este viernes a la casa de la autora del libro «Mi lucha por vivir», Fabiola Maldonado, para entregarle la versión impresa de su libro, ocasión en la que aseguró que cumplió su «mala costumbre» de cumplir lo que promete. «Efectivamente, esa mala costumbre de cumplir lo que prometo, he venido a entregarle su libro ya impreso aquí por nuestra editora del Estado, donde está plasmado todo el pensamiento de la lucha de Fabiola por mantenerse como está, auguramos muchos más años», declaró el mandatario. En febrero pasado, el mandatario se comprometió a imprimir las memorias de Maldonado registradas desde 1996, que quedaron registradas en el libro «Mi lucha por vivir». «Hemos cumplido el sueño de Fabiola, lo vamos a leer con mucho detenimiento este libro y espero que toda la población pueda hacerlo porque significa plasmar toda su lucha por vivir», agregó el Jefe de Estado. El libro estará disponible en la Feria del Libro y su autora aseguró que sabía que el presidente honraría su palabra.

https://eju.tv/2025/07/arce-en-entrega-de-libro-esa-mala-costumbre-de-cumplir-lo-que-prometo/

– Bustos critica a Del Castillo por comprometerse a devolver autos robados y ahora quiere nacionalizarlos

El investigador chileno Hugo Bustos del Grupo Búsqueda de Vehículos (GBV) criticó que Eduardo Del Castillo, candidato a la presidencia por el Movimiento Al Socialismo (MAS), pretenda legalizar autos “chutos” cuando se comprometió, en su calidad de ministro de Gobierno, a devolverlos a los verdaderos dueños. La jornada pasada, el exministro de Gobierno prometió nacionalizar los autos ilegales “chutos” que existen en el país si gana las elecciones; argumentó que su propuesta es justa, pese a que la procedencia de esos motorizados son producto de atracos e incluso muerte de personas. “¿Qué pedimos a cambio? Que ese vehículo se transforme en híbrido, que le pongamos un kit verde para que también funcione con electricidad”, dijo Del Castillo. El investigador chileno calificó de una burla la propuesta electoral, más grave aún cuando viene del exministro de Gobierno que en su momento firmó al menos dos compromisos para devolver los autos robados a los países vecinos, pero ahora promete apropiarse y legalizar una actividad criminal.

https://eju.tv/2025/07/bustos-critica-a-del-castillo-por-comprometerse-a-devolver-autos-robados-y-ahora-quiere-nacionalizarlos/

– Viceministro dice que las comunidades consiguen armas de los cuarteles como parte de un “ritual” cultural

El viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, indicó que algunas comunidades consiguen armas de los cuarteles cuando los jóvenes cumplen el servicio militar. Esa práctica se mantuvo como parte de un “ritual” cultural, dijo la autoridad. Tras la muerte de policías en Llallagua, norte de Potosí, el Gobierno ejecutó varios operativos en esas comunidades armadas donde reinan actividades ilegales como el narcotráfico, el contrabando y el comercio de autos robados en otros países. En esos conflictos, varios uniformados recibieron disparos de armas de fuego por parte de los comunarios. Uno de ellos murió por impacto de bala. El viceministro Aguilera indicó que una de las hipótesis del origen de las armas es que hace un tiempo se sustrajeron armamento de guerra en una unidad militar. Resaltó que también se conoce que los jóvenes de comunidades rurales sacan armamento, como parte de una tradición, cuando van a los cuarteles a cumplir su servicio militar. “Son fusiles Mauser que, en el momento de cumplir el servicio militar, eran ‘exfiltradas’”, dijo.

https://eju.tv/2025/07/viceministro-dice-que-las-comunidades-consiguen-armas-de-los-cuarteles-como-parte-de-un-ritual-cultural/

– En 2024, el crecimiento económico de Bolivia fue inferior al 1%, según el INE

En 2024, la economía boliviana creció en 0,73%, es decir que, no llegó ni al 1% del Producto Interno Bruto (PIB). El Instituto Nacional de Estadística (INE) atribuyó el bajo porcentaje a un contexto interno desfavorable asociado a conflictos políticos, sociales y factores climatológicos. También justifica que, si bien en el período de enero a septiembre de la anterior gestión la actividad económica había registrado un crecimiento acumulado de casi 2%, en el cuarto trimestre “se registra una caída del producto de -2,60% a similar trimestre, que explica la desaceleración al cierre de esta gestión”. “Efectivamente, durante el último trimestre; al interior del país, la conflictividad política fue escalando hasta en algunas etapas paralizar el flujo económico y comercial a raíz de bloqueos de caminos por parte de sectores radicales, con intereses abiertamente políticos que dañaron la cadena productiva generando afectaciones de naturaleza diversa”, señalan desde el INE, en una nota de prensa publicada este viernes.

https://eju.tv/2025/07/en-2024-el-crecimiento-economico-de-bolivia-fue-inferior-al-1-segun-el-ine/