Entre los más ricos de Brasil: Conozca el millonario sueldo que recibirá Quinteros en Gremio

Martin Suarez Vargas

Fuente: Red Uno

El entrenador argentino Gustavo Quinteros, quien sorprendió a todos al dejar Vélez Sarsfield después de consagrarse campeón con el club, ha confirmado su llegada a Gremio de Brasil, donde se une al equipo para dirigir el Brasileirao y la Copa Sudamericana. El estratega se compromete con el club brasileño por una temporada, pero lo que más ha llamado la atención es el jugoso salario que recibirá.

Un salario que lo coloca en el top de Brasil

Según fuentes cercanas, Quinteros y su cuerpo técnico recibirán una cifra mensual de 170 mil dólares, lo que equivale a más de dos millones de dólares en todo 2025. Este suculento contrato coloca al entrenador entre los mejores pagados en el fútbol brasileño, detrás de Abel Ferreira, del Palmeiras, y Ramón Díaz, del Corinthians.

Adiós a Vélez: ¿una decisión por falta de refuerzos?

El sorpresivo anuncio de la salida de Quinteros de Vélez Sarsfield generó gran conmoción en Argentina. A pesar de haber logrado el título, el entrenador no llegó a un acuerdo con la dirigencia del club, quienes no pudieron prometerle los refuerzos que él esperaba para afrontar los nuevos desafíos. «La decisión de no continuar se debe a una cuestión deportiva», explicó su representante.

Quinteros, ahora con un futuro brillante en Brasil, buscará seguir cosechando éxitos con Gremio, donde dirigirá a un equipo con grandes expectativas. ¿Logrará el técnico argentino replicar su éxito en tierras brasileñas? El tiempo lo dirá.