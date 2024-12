Tras las declaraciones del exministro Iván Lima sobre la inhabilitación de Evo Morales, el equipo jurídico del expresidente ratificó su habilitación e indicó que en caso de que el Gobierno se invente “algo” para dejar por fuera del proceso electoral al líder cocalero, acudirán al sistema interamericano y a la propia Opinión Consultiva 028/2021.

El domingo, Lima ratificó que Morales está inhabilitado por la propia Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) y de las sentencias constitucionales del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

“Todo el año, desde el 28, 29 de diciembre hasta hoy el Gobierno ha empezado a decir ‘Evo está inhabilitado’. ¿Por qué si dice que está inhabilitado? No hay una decisión en fondo que define aquello. No va a haber. Y si algo se inventaran estos señores del Gobierno, vamos a acudir a la propia Opinión Consultiva, al sistema interamericano que refiere que se aplica sólo a presidentes y no a expresidentes”, indicó el abogado Wilfredo Chávez.

Opinión

El jurista señaló que el punto 39 de la Opinión Consultiva habla textualmente de la reelección indefinida y ratifica que “no existe” esa figura en el país. Aclaró que el punto 148 “habla de la restricción de la elección indefinida para el presidente en el ejercicio de funciones”.

“En qué punto, que nos diga Iván Lima, habla de la inhabilitación del expresidente, o del que ya no está en función. Que nos diga que el sujeto a quien se refiere esta Opinión Consultiva es un expresidente”, desafió Chávez.

Además, pidió que explique por qué el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, fue elegido luego de esta Opinión Consultiva. Esto al tomar en cuenta que Lula da Silva fue relegido dos veces de manera constitutiva.

“Lula no debía de ser elegido dos veces entonces presidente del Brasil. Veíamos en las noticias de hace unos días, del mes de noviembre, donde Lula da Silva afirma que piensa en la posibilidad de ir a una vez más a otro mandato”.

Argumentó que esa posibilidad se lo permite el sistema interamericano y su constitución que es idéntica en ese tema a la Constitución boliviana.

“No hay, por tanto, inhabilitación de Evo Morales. Aparte tenemos que mencionar que estamos ante una arremetida, ya tosca, de Iván Lima, que ya no sabe cómo mantener su mentira”.

Sentencia

El TCP, a través de la Sentencia Constitucional 1010/2023-S4 del 28 de diciembre de 2023, anuló la reelección presidencial indefinida y señaló que “no es un derecho humano”.

El noviembre, la Sala Cuarta Especializada del TCP, a través del Auto Constitucional 0083/2024 ECA y complementando a la SC 1010 resolvió que el periodo de mandato será “únicamente por dos periodos”, sean estos continuos o discontinuos y “sin posibilidad de ampliarse a un tercer mandato”, lo que dejaría por fuera las aspiraciones de Morales.