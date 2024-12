Evo Morales continúa en campaña; el gobierno afirma que lo capturará ‘en cualquier momento’

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

El expresidente Evo Morales admira el modelo económico chino. Foto: APG

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Evo dice que adoptará el modelo de China, pero que en lo ideológico siempre será aliado de Venezuela y Cuba; viceministro Torrico asegura que en «cualquier momento» capturarán a Evo; y, ¿Cuándo bajará el precio del kilo de pollo? Avicultores lanzan una estimación y lamentan “intimidación” del Gobierno. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Evo dice que adoptará el modelo de China, pero que en lo ideológico siempre será aliado de Venezuela y Cuba

El expresidente Evo Morales aseguró este jueves que en lo estratégico adoptaría el modelo de China y que ideológicamente siempre será aliando de Venezuela y Cuba. El exmandatario se refirió al respecto al recordar el natalicio de Mao Tse Tung, quien fundó la China comunista. “Un día como hoy nació Mao Tse Tung (26 de diciembre 1893), su compromiso con el pueblo, su lucha permanente, fue la semilla de lo que hoy es La República Popular China, una potencia mundial. La lucha de Mao Tse Tung es un ejemplo para los procesos revolucionarios en el mundo. En lo estratégico adoptaríamos el modelo de este país hermano e ideológicamente siempre seremos aliados de Cuba y Venezuela”, dijo. La denominada República Popular de China. Ese colectivizó el trabajo, centralizó la economía y “persiguió a los partidarios del capitalismo”.

– Viceministro Torrico asegura que en «cualquier momento» capturarán a Evo

En cualquier momento se hará cumplir la orden de aprehensión contra Evo Morales, quien debe presentarse a declarar por la presunta comisión del delito de trata y tráfico de personas, aseguró este jueves el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico. Aunque, también dijo que se tiene que esperar el “momento” preciso, con el fin de no poner en riesgo la vida de civiles ni de los uniformados. “Hay que esperar el momento preciso, lo dijo el ministro de Gobierno hace dos días, que se va a actuar y que se va a cumplir la orden de aprehensión, pero sin poner en riesgo la vida de los inocentes y nadie quiere que se ponga la vida en riesgo. Se va a hacer una operación en la que no se ponga en riesgo a las personas civiles”, enfatizó en tono molesto, tras ser cuestionado por los periodistas.

– Tahuichi: La única condición para blindar las elecciones de 2025 es que los vocales estemos en la Ley 044

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi, dijo este jueves que la única condición para blindar las elecciones generales de 2025 es que los vocales electorales sean incluidos en la Ley 044, referido al juicio de responsabilidades. “El proceso electoral no tiene que ser tocado por ningún juez, por ningún tribunal (…) y como punto de partida es la Asamblea (la que) tiene (que) incorporar, mediante una ley a los vocales del Tribunal Supremo Electoral, a la Ley 044. Nosotros debemos gozar de ese caso de corte, de fuero especial, del juicio de responsabilidades por el ejercicio de nuestras funciones”, dijo. La propuesta del vocal electoral se debe ante el riesgo que las elecciones presidenciales sean paralizadas por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), tal como ocurrió en el proceso de las elecciones judiciales.

– Chi Hyun Chung propone una moneda única para Sudamérica como estrategia económica en el Mercosur

El reconocido político y médico de profesión, Chi Hyun Chung, plantea una propuesta audaz para la región: la unificación de una moneda única para Sudamérica, al estilo del euro en la Unión Europea, para que Bolivia se fortalezca dentro del Mercosur, generando mayores beneficios económicos en lugar de plantear una salida de este bloque comercial, como sugirió el exmandatario Tuto Quiroga. “Lo que propongo es la unificación de la moneda. La comunidad europea tiene su euro, y han logrado beneficios incluso en medio de la guerra. El euro vale más que el dólar”, señaló Chi Hyun Chung en entrevista en el programa radial La Hora Pico. El líder político subrayó que, en países con economías fluctuantes como Bolivia, Brasil y Argentina, un sistema monetario unificado podría contrarrestar las desigualdades cambiarias.

– ¿Cuándo bajará el precio del kilo de pollo? Avicultores lanzan una estimación y lamentan “intimidación” del Gobierno

Después de que se registrara un incremento del precio de la carne de pollo en los centros de abastecimiento y se advirtiera un aumento de la demanda, el sector avícola lanzó previsiones para que haya una baja, pero sin dejar de resaltar que son tiempos difíciles para impulsar la producción. “El día 22, 23 y 24 (de diciembre) registramos precios altos en nuestro rubro, sí, para la población, pero el día 26 – 27 se caen nuevamente, porque deja de haber esa demanda alta que tenemos”, expresó el presidente de la Asociación Departamental de Avicultores (ADA) de Santa Cruz, Omar Castro, al referir que hay una crisis generalizada acompañada de devaluación no solo para lo que se produce en el país, sino también para lo que se importa. Para Castro, el 2025 viene más complicado respecto a lo que fue la situación en los últimos días.

– Ministro Montenegro perfila un 2025 mejor con la puesta en marcha de industrias estatales y mayores ingresos

El Gobierno confía alcanzar en 2025 la meta de crecimiento del 3,51%, como efecto de la combinación de inversión pública y privada, el desarrollo de sectores estratégicos, la mejora de la productividad agrícola y la puesta en marcha de decenas de industrias estales, afirmó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro. “Visualizamos un 2025 mejor que el 2024, con una mayor producción y una contención de precios que va a permitir aplacar la tasa de inflación”, explicó, citado en un reporte institucional. El plan abarca el reimpulso de la minería de plata, así como el inicio de operaciones de la planta siderúrgica del Mutún y de la planta FAME 2 (biodiésel), lo que permitirá reducir la subvención del diésel y aliviar el déficit fiscal. Para el 2025, el Gobierno proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 3,51%.

– Incremento del 136% en tarifas de transporte marítimo afectó a la economía boliviana

El Ministerio de Economía informó que el costo de transportar un contenedor de 40 pies se incrementó de $us 1.674 en 2023 a $us 3.946 en 2024, lo que representa un aumento promedio del 136%. El 18 de julio de 2024, la tarifa alcanzó su máximo histórico, llegando a $us 5.937, según un boletín oficial que compartió esa cartera de Estado este jueves. Este aumento en las tarifas de transporte marítimo es uno de los factores que agravaron las dificultades económicas en el país durante 2024, según explicó el ministro de Economía, Marcelo Montenegro. “Ningún otro gobierno recibió tantos shocks negativos”, afirmó, y recordó que la pandemia de COVID-19, la guerra entre Rusia y Ucrania y fenómenos climáticos afectaron la producción agrícola. Según el Gobierno, el país enfrentó la condición climática más desfavorable en los últimos 20 años.

– CAO espera que planta estatal de soya compita con las mismas reglas que las industrias privadas

El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), José Luis Farah, señaló que el sector espera que la nueva ‘Planta de Transformación de Soya’ -presentada este jueves por el Gobierno- compita en igualdad de condiciones con otros jugadores del sector agroindustrial. “Ojalá que entre a competir en iguales condiciones que las otras industrias que ya están establecidas en el país (…) y con las mismas reglas del juego”, sostuvo el ejecutivo al referir que los jugadores del sector, pese a tener un año para el olvido, han mantenido al sector agroalimentario con una cadena muy estable. Farah explicó que a agroindustria cruceña no opera con su capacidad plena, sino que recibe granos en torno al 55% – 60% de lo que puede ingresar en lo que respecta al grano de soya. “Lo que incentivar es la biotecnología”, precisó.

– Represas de El Alto están a la mitad de su capacidad por la escasez de lluvias

Las represas que abastecen de agua a la ciudad de El Alto están a la mitad o menos de su capacidad por la escasez de lluvias, por lo que las autoridades esperan mayores precipitaciones para garantizar la provisión el próximo año. «La última inspección in situ que tenemos nos muestra que Milluni está por debajo del 50%, debe estar por los 42, 40% ya que no ha caído la precipitación pluvial; el caso de Janko Kota igualmente, está bajando, el de Tuni está aproximadamente al 57%», detalló a F10 el secretario municipal de Agua y Saneamiento de El Alto, Gabriel Pari. La temporada de lluvias se extiende desde octubre hasta marzo, pero el calentamiento global y otros fenómenos climatológicos ocasionaron una alteración en la frecuencia y cantidad de precipitaciones.

– Navidad marcada por la violencia: Felcv reportó 37 casos en 48 horas

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) informó que durante las celebraciones de Nochebuena y Navidad se registraron 37 casos de violencia en Santa Cruz. Los reportes incluyen casos de violencia física y psicológica en el ámbito familiar, además de delitos como abuso sexual, tentativa de violación, violación y estupro, todo en el marco de la Ley 348. El coronel Marco Paravicini, director de la FELCV, detalló que el 24 de diciembre se atendieron 18 casos, mientras que el 25 de diciembre se registraron 19 incidentes. De estos, 23 ocurrieron en áreas rurales y 14 en zonas urbanas. «Los casos están siendo investigados conforme a la gravedad de los hechos», expresó . Las autoridades intensificarán las labores de prevención y control, especialmente en las zonas rurales, donde se concentró la mayor cantidad de casos.