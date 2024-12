Evo Morales reitera que su gran equivocación fue elegir a Luis Arce como candidato en 2020

El exmandatario asegura que la actual gestión sigue las recetas del BM y del FMI

eju.tv / Video: RKC

Boris Bueno Camacho / La Paz

El exmandatario Evo Morales insistió este lunes en que uno de los mayores errores que cometió fue elegir a Luis Arce Catacora como candidato el 2020, porque ni bien fue posesionado mostró que existen grandes diferencias ideológicas y programáticas entre el actual gobierno y las gestiones anteriores del líder cocalero, porque retornó al Estado ‘enano’ que solo regula y no invierte, tal cual sostienen organismos internacionales como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Lamentablemente, me equivoqué, nos equivocamos en elegir a Lucho presidente, hay diferencias programáticas e ideológicas; cuáles son las programáticas, en nuestra gestión el Estado administraba la economía, ahora el mercado regula la economía; el 8 de noviembre, Lucho presidente; el 9 posesiona su gabinete y ahí pensé: creo que el Lucho se va a derechizar porque ha anulado cuatro ministerios, entre ellos, Cultura y Energía y pensé eso porque es receta del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional reducir el Estado”, aseveró.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El exmandatario Evo Morales se dirige a la delegación de Viacha. Foto: captura pantalla

En cuanto al aspecto ideológico, Morales criticó la ‘tibieza’ del gobierno actual, porque -afirmó- ‘o se está con el pueblo o no’, ya que el denominado pluralismo ideológico, defendido por Luis Arce y su gabinete, es parte de la doctrina capitalista, porque las clases dominantes impiden que los menos favorecidos entren en política; en tal sentido, recordó que el Movimiento al Socialismo (MAS) nació con principios y valores anticapitalistas, porque es un instrumento de los sectores desposeídos del país.

“Eso planifica la élite mundial, no quiere que los pobres hagamos política, el anteaño pasado hicimos el acto del MAS en Ivirgarzama, el Lucho nos dijo ahí que no hay que tener miedo al pluralismo de ideas, grave, a mí me ha sorprendido eso; claro, en Bolivia, por la Constitución tienen derecho a ser izquierda o derecha; pero cuando se funda un partido, hay un movimiento político como el MAS – IPSP nace con principios ideológicos, con valores, con programa; en el fondo qué nos dijo Lucho: no tengan miedo a que la derecha entre al MAS-IPSP. Pluralismo ideológico”, subrayó.

Representantes de organizaciones de Viacha se reunieron con Morales. Foto: captura pantalla

Añadió que, en el año 2021, en el primer año de la actual gestión, el gobierno ya trabajaba en un plan de reelección de Arce Catacora, incluso aseveró que su idea al llegar de Argentina era ratificar por un nuevo mandato al actual mandatario si hacía una buena gestión con el respaldo de la Dirección Nacional, el Pacto de Unidad y todos los sectores que componen ese instrumento político; pero, paralizaron al país con las políticas públicas equivocadas, eso conllevó que se le quite el respaldo correspondiente.

“Cuando presentan Lucho presidente 2025 – 2030, no tengo el documento en este momento, ponen Evo, izquierda; al otro lado ponen, Camacho y Mesa, derecha; al medio ponen Lucho Arce, yo ya dije este es un plan para derechizarse, el equipo de comunicación del ministro Eduardo del Castillo me hizo llegar ese documento, pero no lo mostré”, refirió el líder de las seis federaciones del trópico de Cochabamba en la reunión que mantuvo la mañana de este lunes con sus adherentes del municipio paceño de Viacha.