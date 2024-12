Exlíder cívico, Germán Antelo: «Debe haber acercamiento con la gente y dialogar con todos»

A partir del 6 de enero se iniciará con la inscripción de candidatos. El expresidente de la institución señala que el perfil del nuevo líder cívico debe ser el de una persona que defienda la democracia y los derechos de la ciudadanía.

Fuente: Red Uno

El departamento de Santa Cruz, tiene en puerta las elecciones para su Comité Cívico este próximo mes de febrero, cuando concluirá la gestión de Fernando Larach y se vienen nuevos desafíos para la siguiente administración.

El expresidente del Comité Pro Santa Cruz, Germán Antelo, realizó una evaluación sobre la gestión del saliente Larach, y considera que le hizo falta más cercanía con la gente.

“La falencia que yo he notado es la falta de acercamiento a la gente. No se conversa solo con aquellos que piensan como uno, hay que conversar con los que piensan diferente también. La percepción de la gente es la que vale, y la gente no está contenta con una gestión que no se acerque a los ciudadanos. No hay que tener miedo a la gente, a las reuniones, a las asambleas de la cruceñidad, a las marchas, yo creo que eso ha faltado”, dijo Antelo.

El exlíder cívico señaló que el nuevo representante del Comité Pro Santa Cruz debe ser una persona que no tenga miedo a pelear por los derechos de los cruceños.

“Tiene que participar, no tiene que tenerle miedo a hablar de defensa de la democracia, de defensa de los derechos de la gente, derechos a la salud y educación, problemas coyunturales y a largo plazo”, añadió Antelo.

Recomendó a las personas que se presentarán como candidatos, tomar en cuenta la institucionalidad de Santa Cruz, y la realidad que atraviesan en temas de economía, salud y otros.

“El que tenga que ir al Comité de Santa Cruz, tiene que conocer muy bien la realidad, tener muy buenos criterios con valores éticos, que tenga la capacidad de sostenerse, porque ahí nadie saca ni un peso, y que tenga que velar por los valores de Santa Cruz”, añadió el expresidente del Comité cruceño.

Según se informó, a partir del 6 de enero se dará inicio al proceso de inscripción de candidatos.