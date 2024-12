Larach afirma que se va con el deber cumplido de buscar una nueva relación con el Estado

El Comité Pro Santa Cruz realizará sus elecciones el 1 de febrero y la nueva o nuevo representante de esa institución será posesionada el 26 de febrero.

Juan Carlos Véliz / La Paz

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Fernando Larach, afirmó esta mañana que llega a la conclusión de su mandato con el deber cumplido de buscar una nueva relación con el Estado aunque admitió que deja una agenda pendiente debido a temas coyunturales.

“(Me voy) con la satisfacción del deber cumplido, entregando al país una alternativa, una propuesta para cambiar la nueva relación con el Estado. Es un proyecto de país nuevo, seguramente con algunos -y hay que ser honesto- con algunos puntos que no pudieron realizarse, que nos hubiera gustado hacer, pero en esta institución la coyuntura se come a lo importante y la urgencia se come a lo importante, y a veces uno no puede avanzar en todo lo que cree que debe hacer”, afirmó el directivo en una entrevista con la red DTV.

Larach fue elegido el 11 de febrero de 2023 como presidente de la institución moral de los cruceños con 209 votos de respaldo y en febrero del próximo año debe entregar el mando a la nueva o nueva representante.

El proceso electoral para la elección del nuevo líder cívico comenzará el 6 de enero de 2024 y el 14 de ese mes comenzarán las primarias en las que las instituciones afiliadas al Comité elegirán a sus delegados y realizarán proclamaciones. Las elecciones están previstas para el 1 de febrero y el 26 de ese mes se realizará la posesión de la nueva directiva.

Según Larach, hasta ahora, sólo conoce a dos aspirantes al cargo de presidente del Comité Pro Santa Cruz: Stello Cochamanidis, primer vicepresidente del actual comité y Agustín Zambrana, activista y líder de la plataforma ciudadana Bunker.

Larach afirma que cuando asumió la presidencia cívica de Santa Cruz decidió pasar “de la protesta a la propuesta” entendiendo que el país “necesita un cambio”.

“Asumimos como bandera el mandato del cabildo de noviembre de 2022 que nos marcó, que nos ordenó, construir un proyecto de una nueva relación con el Estado. Ese fue el proyecto en el que se fundamentó esta gestión más allá de atender la coyuntura sobre todos los problemas que se generaron producto de las malas decisiones del Gobierno nacional”, afirmó.

No obstante, también fue blanco de críticas por su pasividad frente a arremetidas gubernamentales o irregularidades como los resultados del censo nacional de población y vivienda que arrojó un resultado adverso para esa región.