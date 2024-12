Exministro alerta sobre conflicto entre magistrados elegidos por voto y los “autoprorrogados”

El domingo 15 de diciembre se realizarán las elecciones judiciales y se renovará una parte del órgano Judicial.

eju.tv / Video: No Mentirás

Juan Carlos Véliz / La Paz

El exministro de Justicia, Iván Lima, advirtió que se pueden generar conflictos en la coordinación entre los altos cargos del Tribunal Constitucional que serán elegidos el domingo y los magistrados prorrogados debido a la legitimidad cuestionada de éstos.

“No sé si van a poder convivir o sesionar conjuntamente, claramente los cuatro nuevos tienen una legitimidad, tienen una personalidad y un carácter muy fuerte, yo te lo digo porque conozco a todos ellos, no sé si van a sentarse con personas que están con un mandato indefinido, tampoco sé quiénes se van a quedar de los cinco que han ampliado su mandato, no nos han dejado claro si continuarán luego del 31 de diciembre, algunos están pensando seriamente en dejar el Tribunal Constitucional el 31 de diciembre o en el momento que asuman los nuevos, por eso hay una situación muy complicada”, afirmó anoche en una entrevista con el programa No Mentirás.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El domingo 15 de diciembre se realizarán las elecciones judiciales en Bolivia y por una decisión del Tribunal Constitucional actual éstas serán parciales. En el caso del Tribunal Constitucional se renovará a una parte de los magistrados.

También puede leer: El miércoles concluye la solicitud para circulación vehicular en el día de las judiciales

El exministro de Justicia respondió que se está incubando un conflicto en el TCP. “Sí, definitivamente es un conflicto muy serio que tiene que resolverse con el diálogo, con la responsabilidad de los magistrados, específicamente me refiero a que el primer paso es que nos aclare el Tribunal Constitucional quién es su presidente si es Paul Franco o Gonzalo Hurtado, y si existe la figura de decano en cabeza del doctor (Iván) Espada. No hay en la Ley del Tribunal Constitucional un decano y no sería un tema menor que se dilucide esa situación”, apuntó en relación al conflicto interno que se registra en esa institución.

El Tribunal Constitucional forma parte del órgano Judicial encargado de velar por el cumplimiento de la Constitución Política del Estado y recientemente fue acusado de ser proclive al presidente Luis Arce debido a fallos presuntamente favorables como el reconocimiento de la directiva del MAS del ala arcista lo que dejó a Evo Morales al margen de liderazgo de la sigla.

En relación a cómo votará en las elecciones del domingo, Lima afirmó que ya tiene definido sus votos para el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Agroambiental, pero adelantó que votará en blanco para el Consejo de la Magistratura porque no habrían candidatos con méritos para la administración de esa entidad del poder Judicial.