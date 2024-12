Exministro Galindo advierte que Luis Arce dejará al próximo Gobierno un “boquete grandote” de deuda

El exministro de Desarrollo Sostenible y Planificación Mario Galindo (2001) calificó de “errática” la conducta de la administración gubernamental de Luis Arce, porque dejará al próximo Gobierno un “boquete grandote” de deuda externa, porque eso prevé el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025.

Esxministro Mario Galindo. Foto: ANF

La Paz.- El exministro de Desarrollo Sostenible y Planificación Mario Galindo (2001) calificó de “errática” la conducta de la administración gubernamental de Luis Arce, porque dejará al próximo Gobierno un “boquete grandote” de deuda externa, porque eso prevé el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025.

Comentó que el Gobierno no tiene clara la situación respecto la actual coyuntura que vive el país, en definitiva, no tiene un propósito porque lo único que quiere es mantener el modelo hasta el final de la gestión, pero “no se dan cuenta de que manteniendo el modelo se va a profundizar la crisis”, alertó.

Dijo que, de mantenerse los artículos observados por las connotaciones negativas, la economía del país se agravará, porque la administración de Arce dejará un país totalmente endeudado, un “boquete grandote, el boquete va a subir prácticamente un 50% en deuda externa. Eso es terrible”, sostuvo en declaraciones a la ANF.

Cree que el Gobierno gestionará créditos de sus “países amigos” como Rusia o China, pero que estos otorgarán los préstamos en “especies” como diésel o gasolina, pero no en efectivo o en dinero, y no dólares que es lo que necesita el país y que no hay en el mercado desde inicios de 2023.

Se refirió al tema porque la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene la facultad constitucional de modificar y aprobar el PGE, sin embargo, hasta la fecha apenas ha pasado un filtro, que es la comisión de Planificación de la Cámara de Diputados.

Sin embargo, faltan otras instancias como el pleno de la Cámara Baja, y luego su tratamiento en comisión y en el pleno de la Cámara de Senadores antes de ser sancionado, hasta remitir al Ejecutivo para su promulgación.

Pero si hasta fines de diciembre la ALP no aprueba el PGE, entra en vigencia por fuerza de ley, es decir, de manera automática. En ese caso, no se modificarían los artículos observados, dijo Galindo.

En su opinión hay cuatro temas del PGE que deberían ser parte del debate por ser importantes para la economía del país, uno de ellos el endeudamiento, respecto a la colocación en garantía de las reservas de oro en el Banco Central de Bolivia, la facultad que le da el PGE al Ejecutivo para continuar adquiriendo créditos.

“Lo que significa unos “7.000 millones de dólares (de deuda), es realmente una cantidad exorbitante para el último año de gobierno, cuando lo que tendría que hacer es cerrar los proyectos, que es lo que siempre se ha hecho”, sostuvo en declaraciones a la ANF.

Por otra parte, cuestionó la asignación millonaria para los festejos del Bicentenario en 2025, “con la situación que estamos pasando no estamos para ningún festejo”, sostuvo; finalmente, el último problema es que nuevamente se centraliza el gasto público en el Gobierno central, 76% del gasto se va al gobierno central, eso sin tomar en cuenta la empresas públicas», afirmó.

