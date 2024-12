Familiares de víctimas de accidente piden ayuda: «Fui recogiendo los cuerpos de mis hijos por partes»

El viernes pasado, 14 personas perdieron la vida en la carretera La Paz-Oruro; hasta este jueves nadie se hizo responsable de los daños y las familias peregrinan por la ciudad en busca de colaboración.

eju.tv / Video: Bolivia TV

La tarde del viernes 20 de diciembre, el choque entre un camión y un minibús les arrebató la vida a 14 personas. Para sus familias, ese día comenzó otra tragedia, una que hasta hoy no tiene fin: gastaron sus ahorros en trámites, funerarias y entierros, nadie se hizo responsable del hecho y peregrinan por la ciudad para que las autoridades les tiendan la mano.

«Una vez al año nomás veníamos a la ciudad; mi esposo estaba viniendo de Ichoca a La Paz con mis dos hijos, el accidente había sido a las tres de la tarde, yo a las cuatro y media me estoy enterando; mis hijos estaban desechos, yo he ido recogiendo el cuerpo de mis hijos por partes«, declaró entre lágrimas María (nombre convencional), una de las mujeres que ese día perdió a su marido y a dos niños de siete y tres años.

El director departamental de Tránsito, Marco Céspedes, declaró que el camión que causó el accidente invadió carril y chocó con el minibús en el que viajaban el esposo de María, un hombre de 29 años que dejó en la orfandad a tres niñas.

«He perdido a mi esposo y a mis dos hijos; él era joven, tenía 29 años; mi hijito Kevin tenía siete y mi otro hijito tenía tres añitos; mi esposo me ha dejado sola con mis tres niñas. No tengo ahorita nada, de la funeraria todo hemos pagado, no conozco la ciudad, debo al banco, no tengo dónde ir, pido justicia para mis hijas», señaló la viuda.

A los tres fallecidos que hoy llora María se suman otras 11 víctimas mortales, seis de las cuales eran integrantes de una misma familia que hoy también transita el calvario de pagar los gastos funerarios y verse sin asistencia en la ciudad.

«Estamos dolidos como familia Mamani, somos de la provincia Inquisivi, Ichoca, hemos perdido a seis integrantes de nuestra familia: mi suegra, sus hijos, mi primo que viajaba con sus hijitos; queremos justicia, somos del campo, no ubicamos cómo andar en la ciudad, el capitán no nos informa, queremos que del sindicato del minibús y del camión se hagan cargo», señaló otro de los parientes de las víctimas.

La audiencia de medidas cautelares del chofer que causó la colisión se llevará a cabo este jueves 26 de diciembre; los afectados esperan que responda a la justicia y se haga cargo de los daños causados. El conductor iba al mando de un camión transportador de carne de pollo, en tanto que los fallecidos iban a bordo de un minibús del Sindicato de Konani.