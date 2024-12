Félix Ajpi rechaza la denuncia gubernamental sobre una ‘guerra económica’ y le pide no victimizarse

El senador del MAS asegura que el presidente Luis Arce se aplazó en su gestión por su mala gestión y no saber escuchar al pueblo.

eju.tv / Video: Wara TV

Boris Bueno Camacho / La Paz

El senador del Movimiento al Socialismo (MAS) rechazó la denuncia de las autoridades gubernamentales sobre una supuesta ‘guerra económica’ en su contra y les pidió ‘no victimizarse’, porque la situación actual se debe a las malas políticas que refuerzan con acciones como la suspensión de la exportación de los productos oleaginosos y la intervención de los ingenios arroceros ante un supuesto ocultamiento de productos.

“De ninguna manera, ninguna guerra, porque a veces victimizarse exageradamente como alguien que se queja de dolor sin tenerlo, lo está teniendo el gobierno, su mala política es no saber escuchar las opiniones, estamos a estas alturas interviniendo ingenios arroceros, yo soy productor de arroz del norte de La Paz, en la peladora nosotros dejamos el mes de marzo, por lo menos cien o 200 sacos y esperamos pelar en el mes de diciembre, eso no significa que estemos especulando o estemos ocultando”, especificó.

El legislador, otrora parte del sector renovador del MAS, criticó a ciertos altos funcionarios estatales que desconocen totalmente cómo se organiza la cadena productiva y de comercialización de alimentos que se producen en el país, porque son ‘tecnócratas’ que determinan diferentes acciones desde sus escritorios en las oficinas estatales sin tener a ciencia cierta el conocimiento necesario para implementar las políticas públicas en esas áreas.

El senador Félix Ajpi. Foto: captra pantalla

“Incluido nuestro presidente, yo le tenía respeto como un gran economista, pero creo que este señor nunca dirigió ninguna empresa que haya tenido, no creo que haya asesorado a una empresa privada, eso sí, es fácil disponer desde el escritorio del Órgano Ejecutiva y decir esta es la solución; debemos tener gobernantes en el futuro que hayan trabajado en una empresa alguna vez o hayan sembrado un cato de coca, o papa, lo que sea; pero, tenemos gente inoperante, tecnócratas que no saben”, afirmó.

Además, extendió su crítica contra el presidente Luis Arce al señalar que uno de sus grandes defectos es la ausencia de diálogo con las diferentes instancias de la sociedad, la discriminación a diferentes sectores sociales; pero, responsabilizó al expresidente Evo Morales por haberlo elegido como candidato en las elecciones generales de 2020 sin haber analizado si tenía las condiciones para poder dirigir a la nación.

“Ahora, Evo Morales se victimiza, observa; él debería haber observado a quién nos estaba imponiendo, porque nuestro binomio era David Choquehuanca y Andrónico Rodríguez; ahora, hay que responsabilizar a Evo Morales, que no se haga la víctima él y ni siquiera el actual presidente de que le están tumbando, sino que simplemente es que no sabe dirigir el país, no sabe hablar con el pueblo, no saber escuchar algunas opiniones”, subrayó.