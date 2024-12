Feminicidio en Warnes: Padres de Dubeyza denuncian que la Policía quiso cobrarles Bs 30 mil por la autopsia de su hija

Fuente: Unitel

Poco a poco se va esclareciendo la muerte de Andrea Dubeyza Rojas, de 17 años. Su familia se enteró que era víctima de violencia por parte de su pareja en su mismo velorio, donde llegaron efectivos policiales para realizar autopsia al cuerpo, proceso por el que les quisieron cobrar 30 mil bolivianos, señalaron los padres.

Ricardo Rojas, padre de la víctima, señaló que efectivos policiales la revisaron a su hija cuando la encontraron tendida en el piso de su cuarto, en su vivienda en Warnes.

“Cuando la revisaron a mi hija nos hicieron creer que había que pagar un costo. Ellos nos hicieron creer otra cosa por irse”, dijo el padre de Andrea.

La madre de la víctima indicó que la Policía llegó a su casa y cuando revisaron a su hija le dijeron que si querían realizar la autopsia tenían que pagar un monto económico alto.

“Esto va a tener un costo de 30 mil bolivianos. Pero si no quiere no, porque no tiene ningún signo de violencia, nos dijeron”, aseveró la madre.

Durante el velorio los compañeros de Dubeyza señalaron que su pareja era violenta, por lo que llamaron a la Policía y con personal del Ministerio Público retiraron el cuerpo, lo trasladaron a la morgue y la autopsia reveló que murió por asfixia por sofocación con un lazo.

A partir de ese momento se aprehendió a su pareja, que hizo creer que ella se había suicidado.