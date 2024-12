Fiscal que investiga a Evo Morales defiende su labor: “Acá no hay nada político”

La fiscal departamental de Tarija denuncia que sufre amenazas por la investigación en contra del expresidente por el delito de trata y tráfico de personas en contra de una menor.

eju.tv / Video: Cadena A

Juan Carlos Véliz / La Paz

La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, defendió la investigación en contra del expresidente Evo Morales por trata y tráfico de personas y dijo que ésta no tiene un sesgo político y denunció que sufre amenazas.

“Evidentemente me han hecho todo tipo de amenazas, pero no me van a callar porque nosotros estamos trabajando, estamos realizando una investigación sin ningún toque político como indican por ahí, vienen indicando de que esto sería algo político, un show, una distracción para distraer esto u otro, yo quiero decirles frente al pueblo que esto no es así, esta es una investigación bastante seria acá no hay nada político”, afirmó anoche la autoridad en una entrevista con Cadena A.

Gutiérrez fue ministra de Justicia de Evo Morales en 2014 y ahora representa a la comisión de fiscales que investiga al exmandatario por el delito de trata y tráfico de personas agravada por una denuncia de abuso sexual a una menor en 2015.

El 2 de octubre de este año fue destituida del cargo por el entonces Fiscal General del Estado después de que emitió una orden de captura contra Morales para que comparezca por la denuncia en su contra, pero después fue restituida en el cargo por una orden judicial y recientemente fue ratificada en el cargo por el actual Fiscal General del Estado, Róger Mariaca.

La fiscal fue acusada por los leales a Evo Morales de propiciar una persecución política por una supuesta instrucción del presidente Luis Arce con quien Morales libra una batalla política en medio de la fractura de su partido, el MAS.

“A mi esas situaciones (políticas) no me interesan, vamos a seguir investigando, no me interesan las amenazas que me hagan, me hicieron y me siguen haciendo, vamos seguir firmes en esta investigación hasta llegar hasta las últimas consecuencias, por eso instamos a las personas, instamos a la señora Idelza Pozo y al señor Evo Morales, si ellos dicen ser inocentes, que esta es una persecución política, presentense y asuman defensa como cualquier persona que es denunciada se presenta y asume defensa”, exhortó Gutiérrez.

Sobre el exmandatario ahora pesa una orden de aprehensión y existe una alerta migratoria que le impide salir del país hasta que comparezca por el abuso a una menor.

También existe una orden de captura en contra de la madre de la víctima, quien habría transado con el Mandatario, para encubrir el abuso.