Fiscalía reprograma declaración de Arias por la mazamorra en Bajo Llojeta para el lunes

La autoridad edil acudió al Ministerio Público para declarar como sindicado por el deslizamiento que hace dos semanas dejó una niña muerta y al menos 40 casas inundadas.

Fuente: GAMLP (video)/eju.tv

La Fiscalía reprogramó la declaración del alcalde de La Paz, Iván Arias, por el deslizamiento en la zona de Bajo Llojeta para el lunes 9 de diciembre y la autoridad edil ya se retiró de las oficinas del Ministerio Público en la calle Potosí después de que acudió con un tanque de oxígeno debido a su delicado estado de salud.

La autoridad edil afirmó que no escapará y que no es mentira que esté mal de salud, y que eso fue corroborado por el personal médico de la Fiscalía paceña. Agregó que pese a ello, se presentó a declarar.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“El doctor (médico) de la Fiscalía ha hecho su evaluación y en función de eso han suspendido la sesión porque han podido comprobar que el estado de salud del alcalde no es de los óptimos, pero a pesar de eso se hizo presente en la Fiscalía, a pesar de eso estuvimos acá, entonces nosotros no escapamos, no huimos y no estamos mintiendo cuando hemos dicho que nuestro estado de salud estaba débil, pero estábamos en condiciones de declarar”, afirmó Arias al salir de las dependencias del Ministerio Público en la calle Potosí de la sede de Gobierno.

También puede leer: La Paz: Arias se apresta a declarar ante la Fiscalía asistido con un tubo de oxígeno

Arias fue convocado a declarar en calidad de sindicado por la mazamorra registrada hace dos semanas en la zona Bajo Llojeta. La autoridad edil acudió esta mañana a la Fiscalía con un tubo de oxígeno después de anoche sufrió una descompensación debido a un elevado estrés, según el reporte médico. Además padece diabetes y una presión alta.

La declaración del alcalde paceño se registra después de que su similar de Achocalla, Manuel Condori, fue detenido tras declarar en la Fiscalía porque presuntamente existen indicios de responsabilidad en su contra por el deslizamiento que dejó una niña muerta y al menos 40 viviendas inundadas de lodo.

La declaración de Arias fue postergada para el lunes a las 13:00, según anunció el mismo alcalde.