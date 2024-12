Ligia Portillo

Un paseo familiar terminó en una tragedia que ha dejado consternado al municipio de Pailón, en el departamento de Santa Cruz. Cinco personas, entre ellas cuatro menores de edad, perdieron la vida ahogadas en una poza ubicada en el barrio Las Misiones.

La tragedia fue confirmada en horas de la tarde, cuando los cuerpos de las víctimas fueron localizados tras intensas labores de rescate. Según relató Marcos Guasace, padre y abuelo de los fallecidos, el grupo de familiares se dirigió a la poza para pescar y refrescarse por las altas temperaturas, sin imaginar que ese sería su último momento juntos.

«No pensamos que esto podía pasar. Fueron a bañarse porque hacía calor y no regresaron más. Solo encontramos su ropa y calzados a la orilla», expresó con profundo dolor.

Guasace, quien había llegado al municipio desde la Chiquitanía para participar en las elecciones y pasar la Navidad con su familia, relató cómo el grupo, compuesto por su hijo de 23 años, su nieto de 17 y dos niños de 10 y 13 años, ingresó al agua alrededor de las 13:00.

La tragedia se desató cuando, poco después de entrar a la poza, los menores y el joven no lograron salir del agua. «Personal de Pailón nos apoyó y buscaron los cuerpos. El primero en ser encontrado fue mi nieto de 17 años, luego a mi hijo, y finalmente a los niños», contó entre lágrimas.

“¡Fueron a bañarse y no volvieron más!”, dijo el abuelo y padre de los cinco fallecidos en Pailón. Foto: Red Uno

El padre y abuelo de las víctimas lamentó la falta de señalización en el lugar, un hecho que, según él, podría haber evitado el trágico accidente. El entierro de las víctimas se realizará la tarde de este viernes, en un emotivo adiós que enluta a toda una familia. La comunidad de Pailón se unió en el dolor y apoyo a los afectados, quienes ahora enfrentan la pérdida de sus seres queridos a pocos días de la Nochebuena y Navidad.

«Iba a ir a bañarme, pero como si algo me hubiera atajado no fui y no los volví a ver más», comentó el padre de los menores, visiblemente afectado por la tragedia. “Cuando no volvieron me preocupé (…) Al buscarlos en la bajadita encontramos el primer cuerpo, mi hijo el mayor estaba botado en el piso (…) Buscaron los otros cuerpos y costó encontrarlos”, añadió destrozado, pidiendo que se tomen medidas para evitar que otras familias vivan un sufrimiento similar.