Gestora aclara que invierte en fondos de pensiones y no opera como entidad de préstamos

Según CAINCO para cubrir el PGE se necesitaría tomar Bs 10.000 millones de los aportes de los trabajadores a las pensiones.

Video: Bolivia Tv

eju.tv / Alejandra Hinojosa

La Gestora aclaró que no es una entidad de préstamos luego que la CAINCO sacara un comunicado sobre el proyecto del PGE 2025, donde señala que podría ser financiado de dos maneras, y en una de ellas contempla un financiamiento interno del BCB y la Gestora.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Para que no exista confusión en los asegurados, el gerente de La Gestora, Jaime Durán, indicó que «La Gestora no es una entidad de préstamo, nosotros no somos un banco, no otorgamos préstamos, nuestro giro de negocios, no se trata de otorgar préstamos, esto por si acaso no solo en este presupuesto, sino también en los anteriores presupuestos» aseveró.

«Lo que realiza la Gestora es inversión en instrumentos que pueden tranzarse en el mercado de valores como Depósitos a Plazo Fijo (DPF), las emisiones que realizan las distintas empresas, los propios bonos del TGN o del Banco Central».

Durán señaló que todas sus funciones están reguladas por la Ley de Pensiones 065, del 10 de diciembre de 2010, donde desmarca de toda obligación para invertir en los bonos del Tesoro General de la Nación, «yo creo que esto corresponde a un desconocimiento por parte de los analistas de CAINCO en funcionamiento a la Ley 065».