Gobernación de La Paz indica que “no puede actuar de oficio” frente a las inundaciones en municipios

En el caso de Tipuani, el vocero de la Gobernación de La Paz indicó que una vez que el municipio envíe un informe de la situación se enviará ayuda. «A menos de que no tengamos este informe, no podemos actuar de oficio, es a petición de parte».

La Gobernación de La Paz reiteró que los municipios afectados por lluvias e inundaciones deben presentar solicitudes formales para recibir ayuda. Mientras no lo hagan, la entidad no podrá «actuar de oficio», afirmó el vocero de la entidad, Jesús Chura.

Chura se refirió a la situación en Tipuani y Guanay, localidades impactadas por inundaciones en los últimos días.

“Todavía no nos han enviado (el municipio de Tipuani) el dato oficial (de damnificados). Evidentemente nos van a hacer llegar el trabajo de levantamiento, de cuántas familias afectadas, viviendas, el tema de cultivos, si es que el municipio ya no cuenta con recursos evidentemente se va a declarar en emergencia o desastre. Una vez que se declaren, nos compete como Gobernación enviar la ayuda humanitaria. A menos de que no tengamos este informe, no podemos actuar de oficio, es a petición de parte”, aseguró a Unitel, el miércoles.

Dijo que hasta el miércoles se conocía extraoficialmente que Tipuani, las inundaciones del sábado y domingo afectaron las comunidades de Cangalli, Tipuani, Chima, Chuquini y Unituluni y dejaron a más de 100 familias afectadas.

Situación de Guanay

En el caso de Guanay, las autoridades municipales ya remitieron la documentación necesaria y la Gobernación de La Paz presta apoyo.

“En Guanay se tienen 123 familias afectadas y 86 damnificadas. Se van a mandar el tema de combustible, materiales y víveres correspondientes. La carpeta ya nos han enviado, pero se está haciendo el tema de la cuantificación, el tema de qué clase de víveres se va a comprar, el monto determinado y evidentemente la compra que se requiere es un proceso administrativo”, indicó Chura.

Situación en Tipuani

En Tipuani, el río del mismo nombre desbordó, afectando viviendas y dejando familias damnificadas.

“Estamos durmiendo aquí en la plaza, no solamente soy yo, somos varias familias más que cada año somos afectadas. Ya llevamos dos o tres noches viviendo aquí”, indicó una de las personas damnificadas a Unitel.

Chura mencionó que se esperará entre dos y tres días más para que Tipuani envíe un informe con los requerimientos a la Gobernación, a fin de atender la emergencia. Una vez recibido, la institución tiene 15 días para realizar las compras y enviar la ayuda al municipio.

“Necesitamos datos oficiales para determinar cuántas familias han sido afectadas y de acuerdo a eso evidentemente vamos a enviar la ayuda humanitaria que ellos requieren, pero seguramente en su lista vamos a enviar qué clase de ayudas se requiere”, afirmó.

