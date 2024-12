Gobierno anuncia intervención al sector intermediario para luchar contra el agio y la especulación

El viceministro Silva afirmó que la confiscación de productos es una medida que no está orientada a las industrias sino a los mayoristas que acumulan las reservas para jugar con el precio.

eju.tv / Video: Cadena A

Juan Carlos Véliz / La Paz

El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, anunció la intervención al sector intermediario porque estaría especulando con el precio de los alimentos como el aceite comestible que registró un inusitado incremento.

“Estas personas te dicen estamos en el marco de la libre oferta y demanda, si usted quiere me compra y si no no, a mi no me puede obligar vender mi producto (…), los que no te dan la información es el intermediario que es el que manipula la información, que es el que manipula la producción y el precio, entonces se requiere intervenir este eslabón de la cadena productiva para realizar los controles respectivos”, afirmó la autoridad en una entrevista con Cadena A.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El anuncio fue realizado después de que la Cámara Nacional de Industrias (CNI) expresó su preocupación y alarma por el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) que establece la confiscación y decomiso de productos a las empresas que encarecen los precios.

La entidad empresarial consideró que este tipo de medidas genera inseguridad jurídica, desabastecimiento de alimentos, desempleo, entre otros, por lo que demandó su anulación.

El viceministro Silva explicó que esta medida no está orientada a las industrias sino a los mayoristas que acumulan productos en grandes cantidades para incrementar los precios.

También puede leer: Industriales afirman que la disposición sobre “confiscación” genera inseguridad jurídica y piden eliminar del PGE 2025

“Esa disposición tiene la finalidad de ir contra estas personas que acumulan productos y bajo el paraguas de la libre oferta y demanda ocultan el producto y guardan, y sacan al mercado cada vez con un precio mayor, lo que están buscando es que algunos productos esenciales de la canasta familiar tengan el mismo precio tienen en Brasil, que tienen en Argentina y Perú”, afirmó.

La autoridad anunció que hoy se reunirán con los empresarios del aceite comestible en la ciudad de Santa Cruz para conocer si realmente el precio de ese producto se incrementó.

Además dijo que se realizará un registro de intermediarios a los que se controlará la cantidad de productos que reciben, el precio de compra y el precio de venta, además a quiénes venden esos productos.