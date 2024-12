Gobierno dice que desconoce denuncia de IATA sobre ingreso de Bolivia a lista de países que bloquean fondos de aerolíneas

El Ministro de Obras Públicas negó que el Gobierno tenga conocimiento de esa denuncia, pese a reuniones sostenidas con representantes sudamericanos.

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, afirmó este lunes que desconoce la denuncia emitida por la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA), en sentido de que Bolivia ingresó en la lista de países cuyos gobiernos bloquean fondos de las líneas aéreas.

“No me han hecho conocer absolutamente nada y me he reunido con representantes legales en La Paz, ellos vinieron desde Miami; yo he estado acompañado con la ASFI (Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero) y del Viceministro de Política Tributaria (Jhonny Morales)”, declaró Montaño en una conferencia de prensa.

Este lunes la IATA, que agrupa a la mayoría de las líneas aéreas del mundo, explicó que la situación en Bolivia se debe a «un deterioro en la disponibilidad de divisas, particularmente dólares estadounidenses», según una nota de EFECOM citada por Infobae.

La IATA precisó que, en el caso boliviano, el monto bloqueado asciende a 42 millones de dólares.

“Hemos tenido la reunión con el representante para Sudamérica, el representante legal vino desde Miami, hemos tenido una reunión en el Ministerio de Obras Públicas y vivienda y ellos nos tienen que mandar datos”, sostuvo.

Montaño añadió que se tiene un plazo de 15 días para que representantes de IATA se reúnan para “sacar resultados positivos para aerolínea y para, obviamente, los pasajeros. Seguimos trabajando y avanzando en ese tema”.

