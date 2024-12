Montaño a aerolíneas: Si quieren pueden venir a operar, pero también en ciudades chicas

La autoridad señaló que hay agencias de viajes que funcionan en la ilegalidad, porque no presentan sus Registros de Comercio.

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, respondió este lunes a los reclamos de las agencias de viajes, que denuncian que Boliviana de Aviación (BOA) tiene el monopolio de las operaciones aéreas en el país. La autoridad invitó a otras empresas a operar en el territorio nacional, con la condición de que también lo hagan en «ciudades chicas».

«Tenemos todas las condiciones para que cualquier línea aérea pueda ingresar y operar en Bolivia, pero efectivamente también tienen que operar en la ciudades chicas como nosotros lo hacemos: Guayaramerín, Riberalta, Beni, Pando, Tarija, entonces está totalmente a disposición de cualquier aerolínea internacional, nacional para que puedan operar en Bolivia, no hay monopolio», manifestó el funcionario, en conferencia de prensa.

La mañana de este lunes, representantes y trabajadores de las agencias de viajes protestaron frente a las oficinas de BOA en la ciudad de La Paz. El sector denuncia una disminución del 6% al 1% en las comisiones que reciben por concepto de venta de pasajes. Por esa razón, el sector salió a protestar y criticó lo que consideran el «monopolio» de la aerolínea pública.

En respuesta, Montaño afirmó que primero deberían presentar sus registros de comercio, ya que muchas de ellas son «ilegales».

«Tienen que verificar estas empresas que al final no se sabe si son legales o ilegales, porque no muestran obviamente sus Registros de Comercio, tienen que saber que nosotros, aquí en Bolivia, no monopolizamos el transporte aéreo, cualquier línea aérea que desee operar en Bolivia lo puede realizar», sostuvo el titular de Obras Públicas.