Grover García anuncia que el 18 de diciembre nacerá un nuevo MAS sin Evo Morales

El nuevo líder nacional de ese partido asegura que ya no habrá imposiciones dictatoriales y apunta a la construcción de acuerdos entre sectores públicos y privados

Boris Bueno Camacho / La Paz

El presidente nacional del Movimiento al Socialismo (MAS), Grover García, anunció la refundación de ese instrumento político el próximo miércoles 18 de diciembre, en el marco de la conmemoración del ‘Día de la Revolución Democrática y Cultural en el Estado Plurinacional de Bolivia’, que significará un antes y un después de Evo Morales, quien detentó el poder partidario sin restricciones durante 27 años.

En ese sentido, el próximo 18 de diciembre, se presentará la nueva Dirección Nacional del MAS que, según el dirigente, tendrá la participación de representantes de las juventudes del partido, pero también de dirigentes que tienen la experiencia suficiente para encarar ese nuevo proceso que se imprimirá a partir de ese día con la unidad como bandera partidaria, en la que ya no habrá las divisiones que se hicieron en los anteriores años ‘entre el campo y la ciudad’.

“Para nosotros está claro que Evo Morales no se incluye, él tuvo su oportunidad, tiene temas pendientes con la justicia, primero tendría que aclarar esos temas; nosotros vamos a refundar y reconstruir con nuevos líderes, con la juventud y experiencia, hay líderes que han sido desplazados en todo este tiempo que quisieron a su patria; con todos ellos y los fundadores, la reconstrucción va prensando en nuestro pueblo, que jamás será engañado, tiene que ser respetado, tiene que triunfar la democracia, pero de verdad, sin ninguna imposición”, detalló.

El evento político será llevado a cabo en la plaza Murillo de La Paz; García asegura que habrá una gran concentración de los militantes afines al ala renovadora del MAS y al presidente Luis Arce Catacora, en la que se tomarán determinaciones trascendentales que marcarán el rumbo de ahora en adelante, porque habrá un quiebre con la forma en que Morales llevó adelante la conducción partidaria durante casi dos décadas.

“Vamos a anunciar que el instrumento político ya está en manos de las organizaciones que han fundado; pero, hemos sido claros de que vamos a refundar, reconstruir, buscar la reconciliación y la unidad como valores fundamentales hacia un desarrollo de nuestro Estado plurinacional, vamos a indicar claramente que vamos a trabajar lo privado y lo público, mixto, porque el país necesita un proyecto real, un proyecto (acorde) a la realidad del pueblo boliviano”, afirmó.

El líder del MAS reconoció que existen crisis que aún no fueron resueltas en el país como la judicial y económica, pero también en otros ámbitos como la salud y educación; en consecuencia, resaltó la importancia de encarar acciones desde el ámbito público y privado para encontrar soluciones consensuadas que permitan lograr un modelo de desarrollo con base en la unidad de todos los sectores con el objetivo de lograr políticas reales y sostenibles.

“Yo soy de una comunidad, soy hijo de un campesino, me he formado en la Facultad de Agronomía en la Universidad (Mayor) de San Simón (Cochabamba), venimos de comunidades; no vamos a engañar más a nuestro pueblo, el pueblo es testigo si estamos bien o mal, el pueblo necesita planteamientos y el 18 (de diciembre) vamos a hacer esos planteamientos nuevos, vamos a mejorar el modelo económico con nuevas ideas y propuestas”, especificó.

El líder campesino reivindicó también la legalidad y legitimidad de los movimientos sociales que componen el Pacto de Unidad arcista y aseguró que no son los ‘truchos’ que se arrogan la representatividad de esos sectores fundadores de esa organización política que trabajarán en coordinación con las fuerzas vivas de todo el país, así como con el Gobierno central, para revertir la crisis actual e impulsar la política de industrialización con sustitución de importaciones promovida por Arce y su entorno.

“Aquí, la imposición política, la dictadura murió, está claro nuestro norte, nos vamos a concentrar para decirle al mundo entero que la nueva Dirección Nacional del MAS, desde las comunidades, como organizaciones sociales genuinas, vamos a reconducir este proceso de cambio como corresponde, tomando en cuenta nuestra Constitución Política (del Estado), tomando en cuenta los derechos fundamentales de cada ciudadano y ciudadana”, confirmó.