«¿Guerra económica?»: Lima discrepa con ministra Prada y cree que debe pedir disculpas

El exministro de Justicia sostuvo que no es correcto responsabilizar del desabastecimiento a una región productora como Santa Cruz.

eju.tv / Video: RTP

El exministro de Justicia Iván Lima señaló que discrepa con las declaraciones de la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, ya que considera que no existe una «guerra económica» y cree que la autoridad debe pedir disculpas por sus afirmaciones.

«Raras veces discrepo con María Nela Prada, pero en este caso tengo que decirlo públicamente, yo no estoy de acuerdo con lo que ella ha señalado, no creo que haya una guerra económica, no creo que se pueda atacar de ninguna manera a la agroindustria cruceña, me parece que ha sido un exceso esa declaración, cuando uno comete un error, cuando uno ataca a un departamento tan importante como Santa Cruz, tiene que pedir disculpas, no tiene que dar explicaciones», afirmó la exautoridad de Gobierno en entrevista en RTP.

La Ministra de la Presidencia denunció el jueves 7 de diciembre que el desabastecimiento de alimentos registrado en el país responde a una estrategia de «guerra económica» dirigida para desestabilizar al Gobierno de Luis Arce.

El extitular de Justicia cuestionó esas declaraciones y agregó que «las reglas de Derecho no están para afectar la libertad de comercio», en referencia a la decisión del Gobierno de prohibir las exportaciones de aceite comestible hasta que se garantice el abastecimiento interno.

«Yo no veo que exista de ninguna manera una posibilidad de judicializar o criminalizar el trabajo de los bolivianos, más en un departamento que ha demostrado al país su grado de solidaridad y el trabajo de sus empresarios», apuntó Lima.