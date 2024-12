Guido Añez: Arce no es tan tilín, se animó a realizar cosas que Evo Morales no se atrevió

El exministro Guido Añez está seguro de que si el MAS va unido en las elecciones generales de 2025, “Manfred no será candidato”.

Santa Cruz.- Guido Añez Moscoso, analista político y exministro, aseguró que el presidente Luis Arce ha tomado decisiones que su antecesor, Evo Morales, no se atrevió a ejecutar, marcando diferencias en el manejo político, por lo que aseguró que “no es tan tilín como aseguran”.

“El tilín no es tan tilín como aseguran, es un tipo que se animó a cosas que Evo no hizo. Por ejemplo, aprehender a un gobernador electo (en referencia a Luis Fernando Camacho), desconocer los cabildos cruceños y enfrentar abiertamente el paro de Santa Cruz. Incluso se ha atrevido a aislar políticamente a Evo en el Chapare”, afirmó Añez en entrevista con La Hora Pico.

Desde su exilio en Estados Unidos, Añez afirmó que Arce en el tema económico “es un desastre”, pues avanzó hacia un proceso de empobrecimiento de Bolivia, de acabar con la clase media boliviana y hacer un proceso de estatización de la economía boliviana. “La economía nacional es más del 65% pública y eso es un desastre para cualquier economía del mundo, solo la libertad económica y libre empresa, la libre exportación le da desarrollo al ser humano”, manifestó.

En ese sentido, Añez destacó la importancia del cruceñismo en el panorama político, subrayando que Santa Cruz ha sido un bastión opositor con un voto antimasista que supera el 60%. Sin embargo, criticó la fragmentación de la oposición en la región y recordó cómo en el pasado la concentración del voto logró desafiar al MAS.

“Santa Cruz la vez que concentró el voto, fue cuando obligó a Evo hacer fraude, porque la segunda vez el MAS regionalizó la campaña con un Luis Fernando Camacho, al que le infiltraron”, dijo Añez, quien explicó que a Camacho inicialmente lo infiltraron con diputados de UCS, que a pocos días de llegar a la Asamblea dividió la bancada de Creemos, luego fue infiltrado por Walter Chávez, exasesor de Evo Morales.

“Con Walter Chávez, (Camacho) se dedicó a hacerle bolsa a Carlos Mesa y a concentrar el voto cruceño, aprovechó que los cambas son querendones de su pueblo, por eso el cruceñismo estaba al máximo, en segundo lugar: son católicos, por eso oraban, rezaban, se hincaban. Todas esas cosas son parte de las enseñanzas del geocubano. No nos mintamos, si no sabes cómo piensa tu enemigo, cómo te cataloga tu enemigo, cómo vamos a enfrentar una dictadura, no tendremos éxito”, manifestó Añez.

Ante ese panorama, Añez expresó preocupación por la falta de un liderazgo sólido y la capacidad de la oposición para unirse frente al oficialismo. Comparó la situación boliviana con la de Venezuela, donde el liderazgo de María Corina Machado se mantuvo firme incluso en contextos adversos, pero en Bolivia -asegura Añez- se carece de una estrategia política coherente y de líderes con visión a largo plazo.

Para Guido Añez, en este momento electoral lo que el país requiere es unidad y una estrategia política clara para enfrentar lo que considera un régimen cada vez más autoritario, por lo que recordó que en política “no importa si es viejo o antiguo”.

“Debemos recordar que para recuperar la democracia tuvimos que recurrir a (Hernán) Siles, quien tenía 66 años, el país recurrió a los líderes de los años 50, y recién salieron lideratos nuevos como el de Jaime Paz, Gonzalo ‘Goni’ Sánchez de Lozada, Tuto Quiroga. Entonces no es un tema de viejos, sino de ir adecuando las circunstancias. ¿Le vas a dar a un quinceañero tu empresa? se tiene que formar a la gente para que tenga certidumbre”, manifestó Añez.

Sobre la figura de Manfred Reyes Villa, del alcalde de Cochabamba quien anunció su participación en las elecciones de 2025, afirmó que está bajo la presión gubernamental bajo el rol de “darle palo a Evo, a la oposición y presentarse como candidato no porque vaya a ganar, sino que partirá el voto del evismo en Cochabamba y eso le sirve a Arce para negociar con Morales”, dijo.