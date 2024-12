“Han entrado armados al ingenio, como si fuéramos delincuentes”, afirma una de las representantes de la Asociación de Arroceros

Dijo que por la preocupación que hay en el sector, hacen vigilias en los ingenios arroceros que son de propiedad privada y que si vuelve a registrarse intervenciones, no descartan realizar bloqueos interdepartamentales, para el cual tienen el apoyo de varios sectores.

eju.tv

Luego que la anterior semana, personal de la Fiscalía, junto a la Policía, intervino cinco ingenios arroceros, ante la denuncia de un presunto ocultamiento del grano, la secretaria de Hacienda de la Asociación de Arroceros de Montero, en Santa Cruz, Sonia Rocha, lamentó este lunes que se haya registrado ese tipo de intervenciones en propiedades privadas, donde ingresaron hasta armados, como si fueran “delincuentes”. Advierten que si se vuelven a registrar operativos, realizarán bloqueos

“La situación en este momento es de emergencia en los ingenios de Montero, ya que no estamos tranquilos y es que en cualquier momento pueden volver a aparecer, no sé cuán más armados, porque vinieron armados, como si fuéramos delincuentes y hubiéramos hecho algo (malo) y no hay nada de eso. Entonces, estamos preocupados”, afirmó una de las representantes del sector en entrevista con una radio.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Afirmó que toda esta situación les deja en la incertidumbre, ya que no saben si continuar con el proceso de selección del grano para llegar a la población o qué hacer, porque para la intervención los uniformados aparecen en multitud, lo que hace que estén intranquilos y que sería bueno que el Gobierno se pronuncie al respecto, para poder estar tranquilos y continuar con el trabajo.

Dijo que eso hace que tengan que hacer vigilias en los ingenios arroceros, que son de propiedad privada, y que si vuelve a registrarse intervenciones, no descartan realizar bloqueos interdepartamentales, para el cual tienen el apoyo de varios sectores.

Ante la consulta sobre si la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) les ofertó comprar el alimento, respondió que cuando sostuvieron reuniones con la estatal, les indicaron que tenían arroz y que si les falta, van a importar arroz, algo que no ha sido cumplido. “No han traído arroz de otro lado, ellos deberían gestionar, porque tienen una población que alimentar y nosotros también, enviamos a los nueve departamentos. Entonces, no les hemos negado en hacerles la venta, pero no hemos llegado a ningún costo”.

Mencionó que el precio del arroz ha estado variando de precios, de acuerdo a la calidad, ya que el grano normal quedó en Bs 400 el quintal y ya las otras calidades subieron y quedaron a mayor precio, todo se maneja acorde a la calidad.