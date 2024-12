Instituciones que deben garantizar la justicia en el país son las que tienen más denuncias de violación a los derechos humanos

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, muestra los datos. Foto: DP

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Defensoría del Pueblo registra que las instituciones del área judicial son las más denunciadas con 24.375 casos; Arce designa por decreto a vocales electorales del Beni una atribución que era de Diputados; y, economista Romero: Cifras de inflación del INE reflejan solo una tercera parte de la realidad. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Defensoría del Pueblo registra que las instituciones del área judicial son las más denunciadas con 24.375 casos

Las entidades vinculadas al área judicial como el Ministerio Público, Órgano Judicial, Policía Boliviana y Régimen Penitenciario son las más denunciadas por la población ante la Defensoría del Pueblo. En un balance preliminar de los casos atendidos, el representante de la institución , Pedro Callisaya, informó que, en cuanto a la vulneración de derechos humanos, se atendieron 24.375 casos hasta el 5 de diciembre. De acuerdo con los datos emitidos por Callisaya, el Ministerio Público fue objeto de 1.753 denuncias, seguido del Órgano Judicial, con 1.744. El tercer lugar está ocupado por las direcciones departamentales de educación, con 1.257 casos; la Policía Boliviana, con 1.098 casos y la Dirección General de Régimen Penitenciario, con 610 casos.

– Retrato del “arcismo”: destacan tres figuras y buscan eliminar el “dedazo”

Eduardo Del Castillo, Edmundo Novillo y Omar Yujra son las tres figuras que se destacan en el “arcismo”, una facción del Movimiento Al Socialismo (MAS) que recientemente fue reconocida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y que ahora busca eliminar el “dedazo” y recuperar el instrumento político para las organizaciones sociales, como se planteó en sus orígenes. A diferencia, sobre todo del primer período del MAS, liderado por el entonces presidente Evo Morales, cuando se advertía una mejor formación ideológica y política, “las nuevas capas son primerizas y novatas”, lo que también hizo que el presidente Luis Arce no tenga una visión “más política” para administrar, por ejemplo, la crisis, explicó el analista político Gregorio Lanza.

– Claure afirma que no le interesa la función pública ni lucrar con el litio

El empresario Marcelo Claure aseveró la noche del lunes que no tiene la intención de ocupar algún cargo público como tampoco lucrar con el litio. “Es una decisión tomada no tengo ninguna intención de ejercer ningún cargo público ni en Bolivia ni en Estados Unidos que es mi otro país, no tengo ninguna intención de hacer negocios con los recursos naturales de Bolivia”, aseveró. Claure, en entrevista con Bolivisión, manifestó que hay muchos que dicen que él quiere involucrarse en la política porque le interesa el litio boliviano versión que dijo no corresponde a la realidad, porque lo que a él le interesa es “ayudar” a Bolivia. Indicó que con el litio quiere “ayudar” al Gobierno de Bolivia a «tomar el camino indicado» sin hacer ningún negocio.

– Arce designa por decreto a vocales electorales del Beni una atribución que era de Diputados

Mediante decreto presidencial, Luis Arce designó a los vocales del Tribunal Electoral Departamental del Beni, no obstante, la designación es competencia de la Cámara de Diputados. Las legisladoras de oposición califican de “inaudito”, “ilegal y arbitrario”. El presidente Luis Arce dictó el decreto este lunes 9 de diciembre, mediante el cual designó a Rodolfo Coimbra Suárez como vocal del TED-Beni, en representación del Órgano Ejecutivo. Asimismo, nombró a Jaime Noé Rodríguez, Rubens Darío Quinteros Salas y Mirna Vasquez Noza como vocales de ese mismo tribunal. Además, se designó a Alicia Durán por Tarija. La designación es de carácter “provisional”, por una duración de 90 días o hasta que se complete el procedimiento legislativo.

– Exministras de Evo anuncian juicio de responsabilidades contra Arce por «traición a la patria»

Las exministras Teresa Morales y Wilma Alanoca, ambas de la gestión de Evo Morales, y la ejecutiva de los campesinos del sudoeste de Potosí, Yamile Cruz, impulsarán acciones para llevar al presidente a juicio de responsabilidades por «traición a la patria», por firmar contratos que supuestamente afectan los intereses del Estado. «Observamos una ley firmada por el propio Luis Arce que remite a la Asamblea Legislativa, el proyecto de ley 588 (…). Las autoridades son sujetas a juicio de responsabilidades cuando existe el delito de traición a la patria, este contrato lo ha remitido el presidente Luis Arce, el contenido de ese contrato es violatorio de la Constitución y hace que sea sujeto a su primer juicio de responsabilidades», declaró Morales.

– La dura respuesta de Tahuichi a Lima: Los políticos quieren a los vocales de ´marionetas’

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi respondió con dureza las declaraciones del exministro de Justicia Iván Lima, que cuestionó la intención de dejar en la impunidad algunos casos. “Los políticos prefieren mantener a los vocales del TSE como ‘marionetas’, ‘títeres’, ‘fácilmente chantajeables’ o ‘sometidos’”, denunció. El domingo, el exministro lamentó interferencias de un órgano sobre otro. Aludió al Tribunal Supremo Electoral (TSE), que en las últimas semanas se vio obligado a cumplir sendas sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre la validación del congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) en El Alto y la suspensión de las elecciones judiciales en cinco departamentos.

– Economista Romero: Cifras de inflación del INE reflejan solo una tercera parte de la realidad

En entrevista con La Hora Pico, el presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, lanzó críticas hacia las cifras oficiales de inflación del Instituto Nacional de Estadística (INE), afirmando que estas solo reflejan una tercera parte de la realidad económica, pues algunos productos han experimentado incrementos de hasta un 300%. “Los datos del INE muestran una inflación acumulada cercana al 9%, pero en las calles y mercados la realidad es muy distinta. En términos reales, estaríamos hablando de un 27%”, señaló Romero, enfatizando que los métodos de cálculo del INE no contemplan adecuadamente los productos de la canasta familiar ni el impacto real de los precios en los consumidores.

– Jimmy Prado: La llamada “guerra económica” es el maltrato al productor

El presidente de la Asociación Nacional de Ingenios Arroceros (Ingenor), Jimmy Prado, denunció que quienes sufren la llamada «guerra económica» son los productores, procesadores e intermediarios del sector agrícola, debido a que el Gobierno no garantiza el abastecimiento de insumos esenciales como el diésel, situación que ha incrementado significativamente los costos de producción, especialmente en productos básicos como el arroz. “La guerra económica que enfrentamos está maltratando al sector más importante del país, que es el productor. La falta de diésel no solo encarece la producción, sino que también afecta a toda la cadena productiva: desde los agricultores hasta los procesadores y comerciantes”, afirmó Prado en La Hora Pico.

– La ABC adjudica obra de mejoramiento y ampliación a ocho carriles del tramo Senkata-Apacheta

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) adjudicó la obra de Mejoramiento y Ampliación a Ocho Carriles del tramo Senkata–Apacheta a la Asociación Accidental Chakana, por un monto superior a los Bs 339 millones. Con una longitud de 8 kilómetros, la obra proyecta ampliar la actual doble vía a ocho carriles, construyendo otros cuatro, de los cuales dos son internos que serán construidos con pavimento flexible y dos externos que tendrán pavimento rígido. Asimismo, el proyecto contempla la ejecución de obras complementarias como la construcción de viaductos, pasarelas, un sistema embovedado de drenaje e iluminación de la vía. El Gobierno garantiza el 100% de los recursos para consolidar este proyecto vial.

– El alcalde paceño Iván Arias sale de la Fiscalía tras su declaración por la mazamorra en Bajo Llojeta

El alcalde de La Paz, Iván Arias, se defenderá en libertad tras brindar su declaración en la Fiscalía, que lo convocó en calidad de sindicado para que preste su declaración por la mazamorra ocurrido en Bajo Llojeta, que dejó a una niña muerta y al menos 40 viviendas bajo el lodo. Tras cinco horas de declaración en el Ministerio Público de La Paz, la abogada de la máxima autoridad edil aseguró que Arias continúa en investigación por lo que no podrá dar declaraciones. “El alcalde se defenderá en libertad, continuamos en investigación es por eso que el señor alcalde no va a prestar declaraciones, tiene que realizar aportes a la investigación”, aseguró la jurista luego de salir de las instalaciones.