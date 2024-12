Investigación: Adolescente de 14 años huyó de su ‘concubino’ a la casa de su amiga pero él la encontró y la mató

Desde la Fundación Voces Libres se han referido a la extrema violencia que se registró en este hecho ocurrido en la zona del trópico de Cochabamba

Keiner Sejas M.







Fuente: Unitel

La muerte de una adolescente de 14 años en manos de un adulto de unos 28, hecho ocurrido en la zona del Trópico de Cochabamba, ha generado indignación no solo en el departamento, sino en el país debido a la extrema violencia.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La representante de la Fundación Voces Libres, Mercedes Cortez, manifestó que la preocupación no solo se basa en la muerte de la adolescente sino el hecho en el que una menor de edad tenía como pareja a un sujeto que le doblaba la edad.

[Foto: UNITEL] / La Policía del Trópico investiga el hecho

“Nos duele saber que ni las niñas, adolescentes, están libres de la violencia machista, de esta violencia que somete a las mujeres, clara muestra de esto, las primeras irregularidades ¿que hacía una adolescente de 14 años conviviendo con un hombre de 28 años?, porque entendemos que él era ya su concubino, su pareja emocional”, señaló Cortez a UNITEL.

De acuerdo a la información que se obtuvo, la adolescente había huido de su pareja para refugiarse en la casa de una amiga, sin embargo, el sujeto logró encontrarla para finalmente atacarla hasta acabar con su vida.

“Nos damos cuenta que luego que ella ya estaba sufriendo violencia y logra escapar de él (…), en este caso a esta adolescente no se le cruzó por la cabeza de lo que él iba a ser capaz, ella pensó que escapando a la casa de su amiga iba a estar libre de esta situación de violencia, pero yo creo que no imaginó la magnitud del riesgo en el que se estaba exponiendo al escapar”, indicó.

Para la representante de Voces Libres, la situación cada día es peor, ya que esto se conoció que el sujeto no solo planificó matar a la adolescente, sino acabar con su propia vida y así no hacerse responsable del crimen.

“Es lamentable saber que los agresores cada vez con más saña, sin mayor remordimiento, después planifican el hecho, entonces lo que él pretendía es matarla y después tratar de quitarse la vida también. Entonces nos preocupa cómo se están construyendo las relaciones, cómo hay personas maduras, como este hombre de 28 años, que planifica un hecho de tal magnitud y no puede comprender que simplemente ella ya no quería estar con él. Y no puede comprender que no somos objeto de propiedad, que no puede disponer cuándo, hasta cuándo tenemos que continuar una relación”, lamentó.

En relación a este hecho, el sujeto logró ser capturado y actualmente se encuentra aprehendido en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) del Trópico a la espera de conocer cuál será su situación jurídica.