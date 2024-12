Unos 200 mil jóvenes bolivianos se ‘estrenaron’ este domingo en las urnas. Nerviosos, ansiosos o con pocos ánimos, así acudieron varios a sus recintos electorales para participar por primera vez en una elección.Como la mayoría de la población, los jóvenes electores poco o nada conocían sobre los candidatos y a muchos tampoco les interesó averiguar algo de ellos antes de emitir por primera vez su voto. Varios de ellos optaron por dejarse “guiar” por lo que vieron en las redes sociales.

Es el caso de José Mario Salazar, un joven cruceño que dijo que no conocía nada sobre los candidatos. Es más, cuestionaba que se elija a autoridades judiciales mediante el voto.

El muchacho cumplió con su deber y admitió que para emitir su voto tomó en cuenta las publicaciones que vio en redes sociales, donde les “guiaban” por quién votar.

“La verdad es que no estaba nada informado. Voté por lo que vi en las redes sociales, uno sigue eso. No me gustó (la elección), creo que solo acá en Bolivia votamos para elegir jueces, no sé cuáles son las ventajas o desventajas, es mejor que los elija el poder ejecutivo”, contó a La Razón.

José dijo que no hubo tiempo de averiguar quiénes eran los candidatos para tener una idea de a quién apoyar. “Son hartísimos candidatos y no hay tiempo para escoger”, complementa.

En la ciudad de La Paz, Camila, una jovencita que, con 18 años recién cumplidos, también vivió este domingo su primera experiencia en una elección.

Acudió a su recinto electoral acompañada de sus padres, quienes estaban más emocionados que ella al verla formar la fila e ingresar por primera vez a emitir su voto.

Al igual que Camila, en las filas de varios recintos electorales había muchos jovencitos cumpliendo con su deber y haciendo prevalecer su derecho al voto.

“Listo”, dijo Camila al salir de su recinto electoral en el colegio Gran Bretaña de la zona de Alto Obrajes, en la ciudad de La Paz. Reconoció que no sabía por quién votar.

Días antes de la elección, afirmó que vio varias publicaciones en TikTok donde decían por quién no votar; sin embargo, aseguró que ella no se dejó influenciar por esos videos.

Otros jovencitos se mostraban desanimados. Una elección judicial con candidatos poco conocidos no les llamó la atención. Seguro que el próximo año, cuando tengan que repetir la experiencia, pero en una elección general estarán más emocionados.

“Primera vez que voté, siento un grado de responsabilidad de poder decir por algo que en los próximos años nos va a definir como país, se siente una emoción de participar. Ojalá que hagan bien su trabajo”, dijo un muchacho en La Paz.

Su amigo, que lo acompañó también para votar por primera vez, indicó que acudió más por curiosidad porque no conoce nada de los candidatos. Al salir respondió que la experiencia “fue interesante”.

La mayoría de los jóvenes que este domingo se estrenó en las urnas lo hizo por hacer prevalecer su derecho, por curiosidad y por cumplir, pues pocos de ellos necesitarán el certificado de sufragio para hacer trámites bancarios o acceder a un cargo público. En ellos pesó más la convicción y la curiosidad por vivir una nueva experiencia.

Este año, el Servicio de Registro Cívico (Serecí) empadronó a 390.000 personas, de las que 200.000 son nuevos votantes.