Juan Carlos Salaues: “Esta grave situación económica del país afecta a los ahorristas en dólares”

Carla Paz Vargas.

Fuente: El Deber

El 14 de noviembre, la Bolsa Boliviana de Valores reportó la renuncia del vicepresidente del directorio del Banco Mercantil Santa Cruz (BMSC), Juan Carlos Salaues Almaraz, luego de cuatro décadas en la entidad financiera. El BMSC cuenta con más de $us 6.094 millones en activos y depósitos por más de $us 5.085 millones, que lo ubican como el banco más grande del sistema.

Siempre hubo desafíos económicos significativos, la coyuntura de hoy tiene características de una singular crisis; sin embargo, los riesgos inherentes a la banca son permanentes en todo tiempo y por tal característica el Banco Mercantil Santa Cruz, históricamente, ha mantenido una visión de futuro basada en la prudencia y adopción de políticas de protección a los clientes, con adecuados niveles de liquidez y calidad de cartera.

Hoy, el Banco Mercantil Santa Cruz a pesar de la aguda y crónica situación económica, política y social que atraviesa el país se caracteriza por registrar altos índices de solidez y solvencia. Por supuesto que la crisis de balanza de pagos e inexistencia de divisas en todos los niveles ha provocado también dificultades a todo el sistema financiero y por ende al BMSC.

La mayor parte de mi vida profesional ha sido en la banca y en un solo banco: el BMSC, que me dio la oportunidad de aplicar y desarrollar plenamente mi profesión. Las instituciones no son el nombre, título o marca, si no miles las personas que trabajan en la estructura organizativa; directivos, ejecutivos y funcionarios de todos los niveles.