La caída de Bashar al-Assad es una humillación para Vladimir Putin y podría ser un golpe para sus ambiciones globales

Rusia se esfuerza por salvar la cara tras la humillante pérdida de su cliente, el dictador Bashar al-Assad, y el Kremlin ha admitido que preservar sus cruciales bases militares sirias llevará tiempo y delicadas negociaciones con grupos a los que hace solo unos días llamaba “terroristas”.

En 2015, el presidente ruso Putin hizo de la salvación del régimen de Assad su proyecto personal, interviniendo con un despliegue masivo de potencia aérea para evitar su derrota a manos de los insurgentes. La caída de Assad nueve años después fue un golpe contundente al principal objetivo en el largo mandato de Putin: forjar a Rusia como una gran potencia mundial que compita globalmente con Estados Unidos.

“Todo el sistema de presencia rusa en Oriente Próximo, que se construyó en los últimos 10 años y en el que se invirtieron recursos muy importantes, se ha convertido en un instante en algo de una época política que se ha desvanecido en el olvido”, lamentaba Mijaíl Rostovski, escribiendo en el periódico pro-Kremlin Moskovsky Komsomolets. “Es un hecho hiriente, desafortunado, incluso doloroso, que no puede negarse ni subestimarse”.

El rápido colapso del régimen esta semana sorprendió al Kremlin, demostrando crudamente los límites del poder global ruso, incluso cuando Putin está librando lo que él llama una lucha existencial contra la OTAN en Ucrania.

“Aparentemente, estos acontecimientos han sorprendido al mundo entero. No somos una excepción”, admitió el lunes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

Los blogueros militares rusos atacaron amargamente a Assad por la pérdida de Siria, pero los analistas rusos argumentaron que fue la preocupación de Putin por la guerra en Ucrania lo que hizo que perdiera el foco en su proyecto sobre Siria.

Ruslan Suleymanov, investigador del Instituto para el Desarrollo y la Diplomacia, con sede en Bakú, afirmó que Putin estaba decidido a demostrar que Moscú nunca abandonaba a sus aliados, pero que la caída de Assad enviaba el mensaje contrario. El líder ruso, al parecer, “perdió interés” en Siria tras la invasión de Ucrania.

“Esto es sin duda un gran golpe para la imagen de Putin a los ojos de otros líderes en Oriente Medio y África”, dijo. “Putin ha demostrado a todo el mundo que ya no es capaz de apoyar a sus aliados. Simplemente no le importan. Ya no tiene muchos recursos estables. Está ocupado haciendo algo completamente diferente”.

La reciente incapacidad de Rusia para reconocer la fragilidad del ejército de Assad fue también un nuevo punto bajo en una serie de desastrosos fallos de inteligencia que han desacreditado a las agencias de inteligencia rusas.

Estos incluyeron el fracaso de Rusia para predecir que Ucrania resistiría fuertemente la invasión de Rusia en 2022, o que el líder mercenario Wagner Yevgeniy Prigozhin organizaría una rebelión en 2023. No estaba preparada cuando los terroristas del Estado Islámico atacaron un concierto en las afueras de Moscú en marzo, a pesar de que Estados Unidos había compartido información de inteligencia advirtiendo del ataque y de su ubicación. Tampoco previó la incursión de Ucrania en agosto en la región de Kursk, al sur de Rusia.

Aunque es demasiado pronto para descartar las posibilidades de que Rusia recupere su influencia regional, por ahora la preocupación urgente de Moscú es el futuro a largo plazo de dos bases militares cruciales, las instalaciones navales de Tartus y la base aérea de Hmeimim, el preciado punto de apoyo militar de Moscú en el flanco sur de la OTAN.

Rusia consiguió que el principal grupo rebelde, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), se comprometiera a no atacar las bases ni a los diplomáticos rusos, según informó el domingo Tass citando a un funcionario del Kremlin. Pero Peskov admitió el lunes que el futuro a largo plazo de las bases estaba en duda, diciendo que pasaría tiempo antes de que Rusia pudiera “tener una conversación seria con los que están en la autoridad”.

Hasta el martes, los buques rusos habían abandonado Tartus y merodeaban a unas cinco millas del puerto, según imágenes de satélite. Los aviones rusos siguen presentes en la base aérea de Hmeimim, y las fuerzas rusas están presentes en Siria, aunque su número y ubicación no están claros. Dara Massicot, investigador principal de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional, escribió en X que se necesitarían cientos de salidas de aviones pesados para evacuar a sus fuerzas y equipos.

Las bases, que han permitido a Rusia proyectar su poder militar en el Mediterráneo oriental, también han servido como centro logístico clave para las operaciones rusas en África, otro elemento de la ambición de Putin de ampliar la huella global de Moscú, desafiando la influencia de Estados Unidos en ese continente. “Putin querrá sin duda evitar la pérdida de Hmeimim y Tartus, pero tal y como van las cosas, me sorprendería mucho que un órgano de transición dirigido por el HTS estuviera dispuesto a permitir que las bases militares rusas permanecieran en suelo sirio”, dijo Charles Lister, del Middle Eastern Institute, en respuestas escritas a preguntas de The Post. “Negociar salidas seguras es una cosa, pero permitir las tropas y aviones que han bombardeado a civiles durante casi una década parece un paso demasiado lejos”.

Eso exigiría que los dirigentes del HTS pasaran por alto los nueve años de violencia de Rusia contra la población de Siria y su papel en la prolongación del brutal gobierno de un presidente que encarceló y mató a miles de personas.

Rusia, según su propio recuento, había lanzado más de 100.000 ataques con bombas en Siria en agosto de 2021, y los oficiales militares rusos caracterizaron la guerra como una especie de campo de pruebas para mostrar sus armas y tecnología militares, para maximizar las ventas de armas.

En junio de 2023, los ataques rusos habían matado a 6.969 civiles, entre ellos 2.055 niños, 1.094 mujeres y 70 miembros del personal médico en escuelas, mercados e instalaciones médicas, según la Red Siria de Derechos Humanos.

Aunque HTS había condenado anteriormente los ataques aéreos rusos en su provincia separatista de Idlib, el grupo no ha dicho nada públicamente sobre la presencia militar de Moscú en el país desde que tomó el control de Damasco.

El día antes de que los rebeldes derrocaran al régimen de Assad, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, advirtió de que era “inadmisible” que los “terroristas” del HTS tomaran el poder. Ese mismo día, la agencia de noticias rusa Tass informó de que aviones rusos y sirios habían bombardeado a rebeldes en la provincia de Homs, “matando a decenas de terroristas”.

Rusia dejó abruptamente de llamar terroristas a HTS a partir del domingo, tras la caída de Assad. Lister dijo que, al igual que otros actores, Rusia tendría que hacer frente a HTS.

Rusia vertió miles de millones de dólares para preservar a Assad, creando un conflicto congelado en Siria mediante el formato de Astana, un proceso de paz en el que participaban Rusia, Irán y Turquía y que excluía a Estados Unidos. Al final resultó insostenible.

El colapso de Assad reveló los límites del poder militar ruso, dijo Ruslan Pukhov, director del think tank con sede en Moscú, Centro de Análisis de Estrategias y Tecnologías, escribiendo en el periódico Kommersant.

Moscú nunca derrotó a los enemigos de Assad “y esto fue un fracaso estratégico fundamental, que ya estaba claro hace años”. Advirtió de que Rusia podría repetir en Ucrania el error de quedarse demasiado tiempo sin una victoria clara.

El proyecto sirio era tan querido para Putin que Rusia no reconoció que el ejército sirio vaciado, la corrupción generalizada, la brutalidad estatal y la terrible situación social habían socavado a Assad y a su régimen.

Rusia, escribió Pukov, “se ha centrado cada vez más en mantener el statu quo podrido e ineficaz allí por el bien del statu quo, esencialmente protegiendo el régimen decadente y deslegitimado de Assad sin ninguna perspectiva, y al mismo tiempo incapaz de influir en la creciente dinámica de otras fuerzas y actores”.

Un destacado bloguero militar y antiguo piloto ruso en Siria con el alias Fighterbomber escribió en Telegram que él y otros obtuvieron experiencia bélica en Siria que les equipó para luchar contra Ucrania, aunque “demasiados” murieron allí.

“Entonces éramos bienvenidos y nos necesitaban. Hoy, nadie nos necesita allí. Hoy necesitamos a Siria, pero ella no nos necesita”, escribió en Telegram, añadiendo que “estamos perdiendo Oriente Medio”.

Rusia no pudo evitar la caída de Assad, dijo el analista pro-Kremlin Sergei Markov, ya que su ejército abandonó la lucha, “porque no es posible ayudar a un ejército que está huyendo. Sólo pueden ayudar a un ejército que está combatiendo”.

Tras la huida del ejército sirio, un soldado ruso deambulaba por una de las bases militares sirias desiertas, en un vídeo publicado por analistas de fuentes abiertas, contemplando los cientos de armas abandonadas y uniformes despojados y esparcidos, incluido uno perteneciente a un mayor.

“Todo esto es muy triste”, murmuraba afligido. “Incapacidad total, desorganización y pérdida de control. Muy, muy triste”.

