La crisis cambiaria en Brasil hace saltar las alarmas sobre la situación fiscal del país

El real es la divisa que más se ha depreciado frente al dólar en este 2024

El ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (REUTERS/Adriano Machado)

Fuente: infobae.com

Ha sido una semana dramática para la moneda brasileña. En los últimos días se ha producido una rápida caída, y el miércoles el real cerró a 6,26 frente a la moneda estadounidense, el valor más alto de su historia. El real es la divisa que más se ha depreciado frente al dólar en este 2024 que se acerca a su fin. Para frenar esta crisis cambiaria, el Banco Central ha vendido más de 20.750 millones de dólares en reservas desde la semana pasada, alrededor del 5,6% de las mismas, pero no ha conseguido frenar la subida de la divisa estadounidense. Ayer se vendieron otros 5.000 millones de dólares. Sin embargo, la última venta fracasó, por lo que la siguiente, la cuarta del día de 2.000 millones de dólares, también se canceló. En total, el Banco Central realizó en diciembre la mayor intervención cambiaria de toda la historia de Brasil, unos 25.800 millones de dólares.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Mientras las inversiones extranjeras siguen huyendo de Brasil, el Gobierno brasileño ha levantado las manos, culpando a una supuesta especulación en curso. “Prefiero trabajar con los fundamentos, mostrando la consistencia de lo que estamos haciendo en beneficio del marco fiscal para estabilizarlo. Pero podría haber un ataque especulativo”, dijo el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, que sobre los recortes del gasto público se limitó a decir que seguirá vigilando la situación e intervendrá si es necesario. “Este proceso es un trabajo que no se acaba”, afirmó.

El ministro de Comunicación del Gobierno, Paulo Pimenta, culpó a los posteos que aparecieron en Internet el martes en los que se atribuían declaraciones falsas al actual presidente de política monetaria del Banco Central, Gabriel Galípolo, y futuro presidente de la institución (se instalará el 1 de enero de 2025). En un video titulado “Brasil está bajo ataque”, Pimenta afirma que es “muy grave lo que los especuladores criminales están haciendo con Brasil y está claro que muchas personas han ganado millones de reales con esta operación criminal”, prometiendo identificarlos y castigarlos. Quien habló el jueves fue el propio Galípolo, que negó que haya ataques especulativos en marcha. “El ataque especulativo y coordinado no representa lo que está ocurriendo con el dólar”, afirmó el economista.

El real es la divisa que más se ha depreciado frente al dólar en este 2024 que se acerca a su fin (REUTERS/Ricardo Moraes/Archivo)

El ex presidente del Banco Central durante los dos primeros gobiernos de Lula, Henrique Meirelles, también niega que haya ataques especulativos contra Brasil. “Cualquiera que se arriesgue a decir hasta dónde llegará el tipo de cambio podría estar cometiendo un error”, dijo Meirelles. Según el economista Daniel Sousa, “hay un problema fiscal en Brasil. No es una opinión. Son matemáticas. El Tesoro sabe que hay un problema fiscal, el Ministerio de Hacienda también”, declaró a la televisión Globo. Para Sousa, los gastos obligatorios no han hecho más que aumentar en el Gobierno de Lula, creando dificultades para cumplir los objetivos presupuestarios. El temor actual entre los inversores, según el economista, es que “el país vaya en dirección a Turquía. Ese es el temor hoy, que la situación se descontrole si el Gobierno no puede pedir más dinero prestado para financiar su déficit de forma eficiente y va hacia una emisión monetaria que dispare la inflación”.

Una fotografía que retrata simbólicamente la situación actual de Brasil fue la decisión del Gobierno, publicada el pasado lunes en el Diario Oficial de la Unión, de recoger a partir de ahora, cada seis meses, las monedas arrojadas por los turistas en las fuentes de los palacios presidenciales de Brasilia, el de Alvorada, donde reside Lula, y el de Planalto, donde trabaja. Las monedas irán a parar a las arcas del Tesoro.

Sin embargo, los datos fiscales siguen siendo preocupantes. La deuda pública está ahora por las nubes y superó los 9 billones de reales (1,49 billones de dólares) a finales de noviembre por primera vez en la historia de Brasil. Las previsiones son aún peores. Según el Informe de Proyecciones Fiscales del Tesoro, publicado el lunes, se espera que la deuda crezca constantemente hasta 2027, alcanzando el 81,8% del Producto Interior Bruto (PIB). El jueves, Roberto Campos Neto, presidente del Banco Central, que será sustituido por Galípolo por expiración de su mandato, afirmó que la inflación para este año no alcanzará el objetivo del 3% y se prevé que llegue al 4,9% a finales de mes, mientras que superará el 5% en el primer trimestre de 2025.

Ayer, el Senado terminó de aprobar los tres proyectos de ley que forman parte del paquete para frenar el gasto público. Tanto el proyecto de ley complementaria como el de enmienda de la Constitución (PEC) ya habían sido deshidratados en la Cámara y también recibieron el apoyo de la oposición. El tercer proyecto, que limita el aumento del salario mínimo, fue aprobado ayer. Según informa el diario brasileño O Estado de São Paulo, a cambio del voto el Gobierno ofreció a cada diputado 5 millones de reales (826.228 dólares) para 2025, en fondos parlamentarios caracterizados por una menor transparencia porque no tienen que rendir cuentas. Poco queda del proyecto original del paquete de medidas para frenar el gasto público presentado por el Gobierno al Congreso, con recortes limitados que afectan principalmente a las prestaciones sociales para los discapacitados y los que reciben menos de dos salarios mínimos.

El ministro de Finanzas, Fernando Haddad (REUTERS/Adriano Machado)

Aunque la proyección inicial del ejecutivo era ahorrar 71.900 millones de reales (11.881 millones de dólares) en las cuentas públicas entre 2025 y 2026, se prevé que los cambios introducidos en los tres proyectos aprobados esta semana reduzcan la cantidad. Incluso los “supersueldos” de los funcionarios quedan fuera de los recortes. El ministro de Hacienda, Fernando Haddad, restó importancia al impacto negativo de la votación al estimar una pérdida de poco más de 1.000 millones de reales (165,25 millones de dólares) en recortes en los próximos dos años. “Los cambios no afectan al resultado final. Mantienen el mismo orden de magnitud de ahorro”, afirmó. “La derecha no quiere pagar los impuestos que debe y la izquierda no quiere frenar el gasto. ¿Cómo se cierran las cuentas?”, añadió.

La aprobación en el Congreso de la ley de directrices presupuestarias que orienta el Presupuesto 2025 también encendió las alarmas de los inversores. En efecto, los diputados rechazaron la posibilidad de recortar las llamadas enmiendas parlamentarias, es decir, los fondos que recibe el Gobierno sin detalle de gastos. Esto aumenta el reajuste del fondo de los partidos y autoriza gastos del Estado fuera del marco fiscal. La ley, aprobada el miércoles, también aumenta el fondo de los partidos y autoriza a las empresas estatales a no rendir cuentas de sus gastos en la ley de presupuestos, el llamado “arcabouço fiscal”. Todas estas medidas contradicen las promesas del Ejecutivo de reducir el gasto público, por no hablar de la decisión del Congreso de no votar el presupuesto de 2025 hasta el año que viene.

Según un editorial publicado por el diario O Estado de São Paulo, “frente a un Presidente incapaz de expresar preocupación por el equilibrio de las cuentas, diputados y senadores han deshidratado el paquete fiscal y se han desbocado con los fondos de los partidos”. El texto dice también que “el Presidente debería dar ejemplo y defender su paquete fiscal, pero sólo ve el dólar a 6,00 reales y los intereses futuros al 15% como un ataque especulativo del mercado financiero contra su Gobierno. No importa si hay ceguera o convicción en la apreciación de Lula da Silva. Si el Presidente de la República, que teóricamente es el principal interesado, no cree que haya un problema fiscal, el Congreso no tiene motivos para preocuparse por la cuestión”.

Las declaraciones del Presidente Lula también han desempeñado un papel importante en la crisis de esta semana. El pasado domingo, nada más ser dado de alta del hospital al que había sido ingresado de urgencia por una hemorragia cerebral, concedió una entrevista a Fantástico, el programa estrella de la televisión Globo. Tras hablar de su enfermedad y de sus vicisitudes judiciales pasadas a causa de la operación anticorrupción Lava Jato, Lula abordó la crisis fiscal que atraviesa el país. “Nadie tiene más responsabilidad fiscal que yo”, dijo, y añadió que su Gobierno había hecho “lo posible” al enviar el paquete fiscal al Congreso.

A continuación, arremetió contra el impuesto Selic, que el 11 de diciembre aumentó un punto porcentual, hasta el 12,25%. “Lo único que está mal en este país es que el tipo de interés esté por encima del 12%. Eso es lo que está mal. No tiene explicación”, dijo Lula. El 1 de enero, uno de sus leales, Gabriel Galípolo, asumirá el cargo de nuevo presidente del Banco Central, en sustitución de Roberto Campos Neto, contra quien Lula ha arremetido continuamente desde que asumió la presidencia de Brasil. El mercado también está a la espera de ver cómo sorteará Galípolo esta crisis y como será su relación con Lula. El presidente brasileño difundió ayer un vídeo en el que aparece con Galípolo y Haddad. “Quiero decirle que usted será definitivamente el presidente del Banco Central más importante que haya tenido este país, porque será el presidente con mayor autonomía que haya tenido el Banco Central”, prometiendo también no interferir en sus decisiones.

Lula da Silva (REUTERS/Amanda Perobelli)

Un editorial del sitio brasileño de noticias económicas Brazil Journal escribe que “esta crisis es una decisión política. ¿Y si Lula sabe exactamente lo que hace y en realidad tiene en mente otro cálculo político? ¿Y si pretende doblar la apuesta -gastando todo lo que puede y lo que no- para asegurar su reelección y, como pensaba Dilma, ‘podremos arreglar las cosas en el segundo mandato’?” El segundo mandato de Dilma Rousseff, recordemos, terminó en 2016 con un impeachment y la peor recesión de la historia de Brasil. Varios analistas temen también que, en caso de que Lula sea reelegido en 2026, se repita el mismo guion que vivió Argentina en el segundo mandato presidencial de Cristina Kirchner: el control de divisas.

Mientras tanto, el capital extranjero está abandonando Brasil; 32.400 millones de reales (5.349,27 millones de dólares) han salido del país en todo 2024. JP Morgan rebajó su calificación de los bonos brasileños de “sobreponderar” (“overweight” en inglés) a “ponderar en el mercado” (“market weight” en inglés), comparando el tercer mandato de Lula con el de Dilma Rousseff. Un informe del Banco Santander publicado esta semana también alertaba del riesgo de fuga de capitales. El documento explica que en el extranjero la tendencia es hacia un dólar más fuerte debido a los tipos de interés aún elevados en EE.UU. y que este movimiento no hace más que intensificarse a medida que aumenta el riesgo fiscal en el mercado nacional.

“No es el mercado el que tiene que preocuparse por los gastos del Gobierno, es el propio Gobierno”, dijo Lula en la entrevista televisiva con Fantástico. “Porque si no controlo mis gastos, si gasto más de lo que tengo, los pobres pagarán”, afirmó el presidente. Sin embargo, son precisamente los más pobres quienes ya se han llevado la peor parte de las decisiones políticas adoptadas esta semana. La tan cacareada exención de impuestos para los que ganan menos de 5.000 reales (826 dólares), anunciada por el Gobierno en el paquete fiscal presentado hace unas semanas, ni siquiera fue incluida por el ejecutivo en la propuesta enviada al Congreso. El actual aumento de precios también lo sufre más la población de bajos ingresos. Datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) muestran que, en los 12 meses transcurridos hasta noviembre, los alimentos consumidos en el hogar aumentaron un 8,41%. Aunque Brasil es uno de los mayores productores de alimentos del mundo, muchos productos, como la soja y sus derivados, se comercializan internacionalmente y sufren la apreciación del dólar. Otros productos básicos, como el trigo, dependen de importaciones siempre en dólares, lo que acelera el aumento de los precios.

“La irresponsabilidad fiscal de Lula y su mayor víctima: los más pobres”, titula el sitio de noticias O Antagonista, que afirma que son los más pobres quienes pagarán los costes de esta crisis fiscal, ya que verán recortados sus beneficios, las becas de sus hijos, y el alto tipo de cambio también elevará el coste de la vida debido al aumento de la gasolina y el petróleo comercializados en dólares.

El impacto de la situación fiscal también se ha dejado sentir en la industria. ArcelorMittal, el mayor productor de acero del país, ha pospuesto una inversión de 4.000 millones de reales (660,4 millones de dólares) para la construcción de una nueva línea de producción en el estado de Minas Gerais. La economista Elena Landau escribe en el diario O Estado de São Paulo que “Lula cree que el único problema del país son los tipos de interés. Está completamente alejado de la realidad. Empezó su mandato con una deuda del 71,7% del PIB, que podría llegar al 85%. El pesimismo de fin de año va mucho más allá de la economía. La sociedad ya no confía en las instituciones. Quienes deberían priorizar el interés público son los primeros en velar por el suyo propio”, afirma Landau.