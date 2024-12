La economía china se enfrenta a otro año difícil

El régimen necesita acciones audaces para cambiar la situación

Una mujer observa verduras expuestas en un puesto de un mercado al aire libre en Beijing, China. REUTERS/Florence Lo

Cada diciembre, los gobernantes de China se reúnen para su Conferencia Central de Trabajo Económico, donde revisan los últimos 12 meses y anticipan las tareas que enfrentan en el año que comienza. Es un ejercicio útil, incluso si no eres miembro del Politburó gobernante del Partido Comunista.

Este año, el panorama en ambas direcciones parece sombrío. Las ventas minoristas en noviembre fueron solo un 3% más altas que hace un año, incluso antes de ajustar la inflación. No es que haya habido mucha inflación. Los precios al consumidor aumentaron solo un 0,2% durante el mismo período. Ambas estadísticas reflejan la cautela crónica de los hogares chinos. La confianza del consumidor nunca se ha recuperado de su colapso durante los confinamientos por covid-19 de la primavera de 2022.

Esa es la visión de atrás. ¿Qué pasa con el futuro? Las exportaciones y la inversión manufacturera, que han ayudado a apuntalar la economía en 2024, enfrentan la perspectiva de una nueva guerra comercial con Estados Unidos. En la campaña presidencial, Donald Trump amenazó a China con aranceles del 60% o más. Desde su victoria, ha dicho que impondrá un 10% adicional si China no hace más para reducir el flujo de fentanilo, un opioide sintético hecho a partir de precursores químicos que a menudo se originan en el país. Algunos comentaristas en China esperaban que la amenaza del 10% reemplazara a la anterior, más grande. Pero Trump ha dicho que la multa por fentanilo complementará los “aranceles adicionales”, no los sustituirá. Los cálculos aproximados del banco Citigroup sugieren que unos aranceles tan altos podrían reducir 2,4 puntos porcentuales la tasa de crecimiento de China, si el gobierno no hace nada para amortiguar el golpe.

Todo esto deja a la gente de la Conferencia Central de Trabajo Económico con mucho trabajo económico por hacer. Deben reactivar el gasto antes de la guerra comercial y suavizar el golpe a la demanda si aumentan los aranceles. El pasado ofrece cierto aliento. En 2008, durante la crisis financiera global, los mercados de exportación de China en Occidente colapsaron, pero su economía aún creció vigorosamente, gracias a los esfuerzos de rescate del gobierno. China en ese entonces era una superpotencia de estímulo, capaz de movilizar enormes cantidades de demanda al pedir préstamos a los bancos estatales y a las empresas estatales que gastaran. También contó con la ayuda de un mercado inmobiliario efervescente, que era difícil de contener, pero fácil de descorchar.

Lamentablemente, los recientes esfuerzos de estímulo de China han sido tardíos, cautelosos e ineficaces. Ha reducido gradualmente las tasas de interés, los costos de las hipotecas y los requisitos de reserva de los bancos, pero la demanda de crédito ha seguido siendo débil. Para restaurar la confianza en el mercado inmobiliario, el gobierno ha instado repetidamente a los bancos a prestar a una “lista blanca” de proyectos de construcción de viviendas supuestamente viables. Sin embargo, los bancos siguen siendo cautelosos. En mayo, el banco central ofreció hasta 300.000 millones de yuanes (41.000 millones de dólares) en refinanciación barata a las empresas estatales dispuestas a comprar propiedades no vendidas y convertirlas en viviendas asequibles. La aceptación ha sido escasa: menos del 15% al 23 de noviembre, según Huatai, una firma de valores.

Una de las razones por las que el estímulo ha sido insuficiente en esta recesión es que en el pasado fue excesivo. El auge crediticio posterior a la crisis financiera mundial dejó a China con elevadas deudas, exceso de capacidad y millones de viviendas sin vender. Xi Jinping, el gobernante de China, llegó al poder en 2012 decidido a no repetir el error. Cuando la economía se tambaleó en 2015, acuñó un nuevo lema, “reforma estructural del lado de la oferta”, que enfatizaba la reducción de la capacidad industrial, la reducción de los inventarios inmobiliarios y la reducción de la deuda corporativa, incluidos los pasivos de los vehículos cuasicorporativos patrocinados por los gobiernos locales. Un espíritu similar motivó su política posterior conocida como las “tres líneas rojas”, que impuso límites estrictos de endeudamiento a los promotores inmobiliarios, empujando a muchos de ellos a la quiebra después de 2021.

Cualesquiera que sean sus virtudes, esta mentalidad ha obstaculizado los esfuerzos de China por resucitar la economía en 2024. Aunque el gobierno central ha aumentado su endeudamiento, siguió imponiendo disciplina financiera a muchos gobiernos locales endeudados, que se vieron obligados a apretarse el cinturón. Los bancos también son cautelosos a la hora de prestar a promotores inmobiliarios incluidos en la lista blanca porque les preocupa que se vean afectados si los préstamos se vuelven incobrables. Por ejemplo, en el marco de la reforma estructural orientada a la oferta, se instó a los prestamistas a adquirir participaciones de capital en prestatarios corporativos que no pudieran pagar sus préstamos.

Para hacer frente a los riesgos económicos del año que viene, los gobernantes de China tendrán que priorizar el fomento de la demanda por encima de la imposición de la disciplina. Hay señales positivas de que ahora aceptan ese hecho. En noviembre, el Ministerio de Finanzas dijo que permitiría a los gobiernos locales emitir bonos adicionales para reemplazar 10 billones de yuanes en pasivos “ocultos”, en su mayoría mantenidos por vehículos de financiación creados para evadir los límites de endeudamiento. Eso reducirá sus costos de endeudamiento. Y, como ha señalado Adam Wolfe de Absolute Strategy Research, en 2025 liberará alrededor de 1,2 billones de yuanes que anteriormente dedicaban a refinanciar esta deuda.

El cambio de política también fue evidente en la Conferencia Central de Trabajo Económico. La necesidad de “impulsar vigorosamente el consumo” y expandir la demanda interna fue incluida como la primera de las nueve tareas que el gobierno debe abordar, por encima del objetivo distintivo de Xi de modernizar la industria. Y después de aparecer en todos los informes de conferencias oficiales desde 2015, el término “reforma estructural del lado de la oferta” brilló este año por su ausencia.

Por lo tanto, los responsables políticos de China han identificado la prioridad correcta. Pero, ¿cómo pretenden lograrla? Puede que les ayude una estabilización incipiente del mercado inmobiliario. Las ventas de propiedades residenciales nuevas aumentaron un poco interanualmente en noviembre, el primer aumento en más de tres años, excluyendo un aumento a principios de 2023 después de que se abandonaran los controles de covid (ver gráfico). Los precios también parecen estar estabilizándose. El precio de las propiedades existentes en 70 de las ciudades más grandes de China cayó menos del 0,1% en noviembre, en comparación con el mes anterior, según un promedio ponderado y ajustado estacionalmente de cifras oficiales compiladas por Goldman Sachs, un banco. Esto puede dar cierta medida de confianza a los consumidores cuya riqueza está vinculada a la vivienda.

Para abrir las billeteras, las ciudades pueden experimentar con cupones electrónicos de compras como los que Shanghái ha distribuido en los últimos meses. Estos ofrecen a la gente un descuento en comidas, películas, hoteles y deportes si gastan más de una cantidad límite. El gobierno también parece comprometido a ampliar su programa de canje, que alienta a las familias a actualizar sus autos, refrigeradores, aires acondicionados y otros aparatos a modelos más nuevos. Esta política logró aumentar las ventas minoristas de electrodomésticos en más del 22% en noviembre, en comparación con el año anterior. (Las ventas minoristas generales fueron, no obstante, débiles, gracias a un comienzo temprano del festival de compras del “Día de los Solteros”, que desplazó muchas compras al mes anterior.)

En un esfuerzo adicional para lograr que la gente ahorre menos, los líderes de China han prometido aumentar las pensiones y los subsidios para el seguro de salud. Goldman Sachs cree que el amplio déficit fiscal del gobierno podría aumentar casi un 2% del PIB hasta el 13% en 2025. En el año que viene, China necesita aumentar el gasto interno utilizando medidas que ha descuidado en el pasado. Podríamos llamarlo reforma estructural del lado de la demanda.