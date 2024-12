La Fiscalía General del Estado solicitará la extradición de Goni y tres de sus exministros sentenciados por el caso ‘Petrocontratos’

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

El fiscal general del Estado, Róger Mariaca. Foto: FGE

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Fiscal General anuncia que solicitará la extradición de los cuatro sentenciados por el caso Petrocontratos; Doria Medina visita a Camacho en Chonchocoro para «construir una unidad estable»; y, PGE 2025: Jubileo afirma que se deja mayor problema para el futuro con más gastos y deudas. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Fiscal General anuncia que solicitará la extradición de los cuatro sentenciados por el caso Petrocontratos

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca Montenegro, luego de conocer la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia por el denominado “caso Petrocontratos”, anunció que, en su debido momento, se solicitará la extradición de las cuatro personas que fueron condenadas de cinco a seis años de prisión. “Conforme manda la Constitución Política del Estado y el Procedimiento Penal vamos a solicitar, cuando corresponda, la extradición de estas personas que han sido sentenciadas y cuando una persona es sentenciada ante un Tribunal tiene que cumplir la sentencia en San Pedro de Chonchocoro, pero para eso hay que cumplir un procedimiento que es la extradición, vamos a continuar trabajando, queremos ir por paso”, sostuvo Mariaca.

– Doria Medina visita a Camacho en Chonchocoro para «construir una unidad estable»

El empresario y político de oposición Samuel Doria Medina visitó este martes 3 de diciembre al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien está recluido en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz. «Visité a Luis Fernando para seguir conversando con él sobre la tarea que tenemos todos los demócratas interesados en el cambio de modelo: construir una unidad estable que permita tomar las decisiones que el país necesita para dejar atrás el estatismo y la crisis», declaró Doria Medina, a su salida del centro de reclusión ubicado en el altiplano paceño. Camacho permanece detenido desde el 28 de diciembre de 2022, cuando fuerzas de élite lo aprehendieron en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

– Diputado Arce dice que Grover García «anda detrás de Andrónico rogándole que sea candidato»

El diputado evista Héctor Arce manifestó este martes que el nuevo presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Grover García, anda detrás de Andrónico Rodríguez, «rogándole que sea candidato» para las elecciones generales del próximo año. «Es de nuestro conocimiento que Grover García y su entorno han estado detrás de Andrónico Rodriguez rogándole: ‘Papituy, por favor, sé nuestro candidato, niñituy, Andrónico’, así se ruegan, tienen la sigla, no tienen candidato», sostuvo el legislador. García fue reconocido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) como presidente del MAS en reemplazo de Morales, quien no podrá volver a postularse al cargo de jefe de Estado. Sin embargo, el exmandatario insiste en que está habilitado para las elecciones.

– PGE 2025: Jubileo afirma que se deja mayor problema para el futuro con más gastos y deudas

El proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, según la información disponible, muestra la misma tendencia que las observadas en los presupuestos de los últimos años, a pesar de la crisis económica que atraviesa el país, que tiene entre sus causas justamente la expansión constante del gasto público, y consecuente déficit y endeudamiento, observó la Fundación Jubileo. Citó que, por el lado de los ingresos, se proyecta un incremento significativo de los ingresos tributarios con relación al presupuesto 2024. Si bien este incremento nominal del 18% puede estar, en parte, explicado por el aumento de la inflación, que se proyecta 7,5%, para el cual se programa un incremento de las recaudaciones, que es algo que queda en cuestión.

– El Gobierno asegura que cumplió todos los compromisos con el sector agropecuario

Este martes, el Gobierno sostendrá una reunión con la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) donde evaluarán el resultado de los acuerdos y compromisos con el sector, los cuales, según el viceministro de Políticas de Industrialización Luis Siles, se cumplieron plenamente. “Nosotros hemos cumplido con el tema de hidrocarburos, con el tema de diésel que era el más importante y ya está regularizado. En cuanto a los eventos de liberación de soya (biotecnología) también hemos cumplido (…); el Estado ha cumplido con todos los compromisos que tenía”, afirmó. Desde inicios de noviembre, el Gobierno realizó reuniones con la CAO para garantizar el abastecimiento de diésel, principal demanda del sector.

– CAO advierte que siembra de soya, arroz y maíz no llega al 50% a menos de un mes del final de la campaña

Desde la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) advierten que a menos de un mes del final de la campaña de verano, la siembra de alimentos como la soya, el arroz y el maíz no llega al 50% por la falta de diésel en el campo. «Hay lugares donde no hay combustible, permanecen las colas y tenemos una ventana (de siembra) que concluye el 31 de diciembre, deben estar sembrados lo más de dos millones de hectáreas que se siembran», declaró el presidente de la CAO, José Luis Farah. En detalle, el representante del sector productivo citó los casos de tres de los cultivos más importantes del país, que con esfuerzo llegan a la mitad de la superficie que debe ser sembrada hasta antes de fin de año.

– Industriales de Santa Cruz afirman que intermediarios son los que hacen subir el precio del aceite

El presidente de la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob), Jorge Amantegui, aseguró este martes que su sector no ha subido el precio del aceite, debido a que están regulados por el Gobierno, al que entregan informes cada 15 días. Identificó que son los intermediarios y distribuidores los que están especulando con el producto. Aunque también señaló que la falta de diésel es una limitante para el productor primario. “El problema está fuera de las industrias, está en la parte de los distribuidores al consumidor final. Nosotros no estamos incumpliendo las normas. Los intermediarios son los que hacen subir el precio, que no debería superar la botella de 900 mil del aceite a Bs 12, 13, porque nosotros entregamos a un precio regulado”, consideró Amantegui.

– Recursos para el pago de la Renta Dignidad están garantizados para 2025

La Renta Dignidad, que beneficia a más de 1,2 millones de adultos mayores, tiene asegurados los recursos para su continuidad durante la gestión 2025. Así lo confirmó el gerente nacional de prestaciones de la Gestora Pública, Javier Molina, quien destacó que el Presupuesto General del Estado (PGE) contempla los montos necesarios para cubrir este derecho adquirido. A pesar de la caída en los ingresos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), la Renta Dignidad sigue siendo sostenible, según Molina, debido a los aportes de las empresas estatales como YPFB, Entel, BoA y otras. El monto total mensual destinado al pago de la renta ronda los Bs 400 millones, con cada beneficiario que recibe entre Bs 300 (rentista) y Bs 350 (no rentista) al mes.

– Sube a 11 la cifra de muertos por las intensas lluvias en Bolivia y se busca a una mujer que fue arrastrada por un río

En las primeras horas de este martes el Viceministerio de Defensa Civil contabilizó diez fallecidos desde el inicio de noviembre, en medio de la temporada de lluvias que vive Bolivia. Sin embargo, cerca del mediodía, se confirmó el deceso de un adolescente de 13 años que cayó en un canal de drenaje en medio de una jornada lluviosa que se registró el lunes en Santa Cruz de la Sierra. Ezequiel es el nombre de la última víctima y, de acuerdo con la versión de los testigos, estaba parado en un puente del octavo anillo de la avenida Libertadores, en la Villa Primero de Mayo, cuando, en circunstancias que se investigan, cayó al agua y fue arrastrado por la corriente. Su cuerpo fue hallado kilómetros más adelante, en la laguna Guapila.

– “Dónde está el oro”: Delincuentes ingresan a una vivienda a balazos y atracan a una familia que dormía

Mientras la familia descansaba para comenzar una nueva jornada, a punta de disparos, dos delincuentes ingresaron en una vivienda en la zona sur de La Paz y se llevaron 5.000 dólares. Según las pesquisas preliminares, los sindicados ingresaron a la vivienda armados y dispararon al techo para reducir a las víctimas. Las victimas viven en una casa ubicada en el condominio Las Lomas de Aranjuez. Según la Policía, los delincuentes se llevaron la suma de 5.000 dólares y otros objetos de valor. Aparentemente, buscaban oro que la familia no tenía. “Lo que manifiesta el denunciante es que estas personas buscaban oro. ‘Dónde está el oro’, les decían”, detalló el jefe policial. La Policía activó el “plan Z” para capturar a los delincuentes.