La llegada de Trump sacude la política de Brasil mientras Lula da Silva apuesta cada vez más a los BRICS

Las diferencias entre los planes del presidente electo en Estados Unidos y el camino que pretenden recorrer los países emergentes abren un fuerte debate interno en el gigante sudamericano

Lula lleva a Brasil a estar alineado a sus aliadso del BRICS.





La última amenaza del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, contra los países BRICS, de los que el Brasil de Lula es miembro fundador, abrió una caja de Pandora en la política exterior del gigante latinoamericano. En la red social Truth, Trump amenazó con imponer aranceles comerciales del 100% si los BRICS crean o apoyan una moneda alternativa al dólar. “Exigimos que estos países se comprometan a no crear una nueva moneda BRICS o apoyar cualquier otra moneda que sustituya al poderoso dólar estadounidense; de lo contrario, sufrirán aranceles del 100% y tendrán que decir adiós a las ventas a la maravillosa economía norteamericana”, escribió Trump.

En octubre pasado, en una cumbre de los países del BRICS en Kazán (Rusia), fue el propio Lula quien había defendido que el bloque emergente debía avanzar en la creación de medios de pago alternativos entre ellos, evitando el dólar. Unas semanas antes del anuncio de Trump, el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, dijo en una entrevista en la televisión de los BRICS que la de una moneda alternativa al dólar “fue una idea presentada por Brasil, que llamó la atención en las discusiones entre los países miembros del bloque”.

Según Lavrov, Lula hizo la aportación en la reunión de los países del grupo en Johannesburgo en 2023, haciendo un favor a Moscú porque es “un tema caro a la presidencia rusa”, dijo el ministro de Putin. “En respuesta a esta iniciativa que se formalizó en la Declaración de Johannesburgo, los ministros de Finanzas y los presidentes de los bancos centrales empezaron a trabajar en el tema. Ha habido avances, pero es necesario concluir este trabajo para que haya mecanismos listos para ser utilizados”, afirmó Lavrov.

Durante la Cmbre de BRICS en Johannesburgo en 2023, Lula da Silva propuso armar una moneda pararlela al dólar para transacciones entre sí.

Esta semana, el portavoz de Putin, Dmitri Peskov, elogió a Lula y a Brasil en una entrevista concedida al diario Folha de São Paulo. Refiriéndose al interés del gigante latinoamericano en mediar por la paz en Ucrania, Peskov dijo que “el presidente Putin ha dicho varias veces que saludamos los esfuerzos de todos los países por la paz. Y también acogemos con satisfacción la disposición del presidente Lula”. Preguntado sobre si Rusia considera a Lula un aliado, el portavoz de Putin afirmó que “sabemos que el presidente Lula está a favor del desarrollo de nuestras relaciones y del diálogo sobre cuestiones complejas y difíciles”.

Añadió que “Brasil es un socio comercial y económico muy importante para nosotros. Esperamos que nuestra cooperación aumente, pese a todos los obstáculos y dificultades existentes”. A pesar de las sanciones de Europa y Estados Unidos, Brasil, que ya dependía de Rusia para cerca del 40% de sus importaciones de petróleo, se ha convertido en el quinto mayor importador de productos combustibles rusos a finales de 2023. Esta dependencia otorga a Rusia una considerable influencia sobre el mercado energético brasileño. En cuanto a la posible entrada de Venezuela en el bloque BRICS, a la que Brasil se había mostrado contrario, Peskov reiteró que su país sigue apoyando la candidatura de Maduro. “Estas son nuestras relaciones con Venezuela. Nuestras relaciones con Brasil son otra cosa”, dijo.

Brasil también sirve a Moscú en relación con el banco de los BRICS, el Nuevo Banco de Desarrollo, que tiene su sede central en Shanghái, China y actualmente es dirigido por la expresidenta brasileña Dilma Rousseff. Rusia tendría derecho a nombrar un sustituto de Rousseff a partir de julio del año que viene, pero en un momento en el que se enfrenta a sanciones internacionales, ya ha expresado su intención de mantener a la brasileña al frente.

Dilma Rousseff, expresidenta brasileña y actual directora del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, junto al presidente ruso Vladimir Putin.

Además, queda la incógnita de la cuestión ucraniana. La semana pasada, el ex juez símbolo de la operación anticorrupción Lava Jato, Sérgio Moro, ahora senador por el partido gobernante Unión Brasil, encabezó una delegación de parlamentarios a Kiev. El grupo se reunió con el presidente Volodimir Zelenski antes de asistir a una conferencia titulada “Ucrania y los países de América Latina y el Caribe: cooperación para el futuro”. “Vinimos aquí para decir, con claridad solemne, que el pueblo brasileño apoya la causa de Ucrania y está en contra de la guerra de agresión promovida por Rusia. Ucrania lucha hoy por su soberanía y por el mundo libre. La posición de Lula no nos representa”, dijo Moro en sus redes sociales.

En los últimos días, en una entrevista con CNN Brasil, Zelenski criticó a Lula por mostrar una posición “débil” respecto al conflicto en curso, como débil fue “el comunicado del G20″, dijo. En cuanto a la guerra, según los datos más recientes del Ministerio de Asuntos Exteriores brasileño, al menos 12 brasileños han muerto luchando por Ucrania. La cifra no incluye a Tiago Nunes, cuya muerte no ha sido confirmada oficialmente hasta ahora. Entre las últimas víctimas está Antônio Hashitani, de solo 25 años, estudiante de la Pontificia Universidad Católica en el estado de Paraná. El año pasado había abandonado a su familia y sus estudios para enrolarse en un grupo paramilitar que combatía en la región de Bajmut, anexionada por Rusia y escenario de una de las batallas más sangrientas del conflicto, en la que el joven perdió la vida.

La política exterior de Lula también sigue influyendo en el debate sobre el conflicto de Oriente Próximo dentro y fuera de Brasil. El embajador de Israel en Brasil, Daniel Zonshine, en una entrevista al diario O Estado de São Paulo, espera que su país pueda salir del impasse en el que se encuentra con el gigante latinoamericano. “Estamos en una crisis diplomática. Brasil no tiene embajador en Israel. El último embajador fue llamado a consultas y ahora está en otra misión. No tenemos acceso al gobierno federal y el trabajo se hace más difícil”, dijo Zonshine. Brasil no tiene embajador en Israel desde el pasado mes de febrero, cuando Frederico Meyer fue llamado a Brasilia después de que Lula comparara la intervención en Gaza con el Holocausto y fuera declarado persona non grata por el gobierno israelí. En los últimos días, el embajador Meyer fue trasladado a Suiza sin que se nombrara un sustituto en su lugar.

Zelenski criticó la «débil» postura de Lula sobre la invasión rusa Ucrania.

Mientras las relaciones con Israel están en punto muerto, las que mantiene con Irán son cada vez más intensas. A finales de noviembre, Brasil, junto con los demás países del bloque BRICS, se abstuvo en la votación de una resolución que condenaba al régimen de los ayatolás por la represión de sus mujeres y por la oleada de condenas a muerte que golpea a decenas de disidentes. Al final, la resolución fue aprobada gracias al voto de 77 países, sin Brasil. En marzo, en una entrevista concedida al diario Folha de S. Paulo, la premio Nobel de la Paz Shirin Ebadi, primera mujer en llegar a ser juez en Teherán, criticó a Lula. “Si es de izquierdas y defensor de la clase trabajadora, debería saber que el régimen iraní es enemigo de la clase trabajadora”, dijo Ebadi.

Repercusiones en Brasil

La política exterior de Lula de abrirse cada vez más a Irán y Palestina también tiene repercusiones en Brasil. El 22 de noviembre, en una institución pública como la Asamblea Legislativa de San Pablo, se rindió homenaje al líder del grupo terrorista Hezbollah, Hassan Nasrallah, asesinado en septiembre por un bombardeo israelí. Como muestra el vídeo de la sesión solemne convocada para celebrar el Día de los Pueblos de Palestina y Líbano, el presidente de la Asociación Religiosa Islámica de Brasil, Hassan Ali Gharib, calificó a Nasrallah de “hombre del siglo que se convirtió en mártir por defender a los seres humanos sin distinción de credo, religión o nacionalidad”. Gharib dijo también que Nasrallah era el “símbolo de la justicia en el siglo XXI” que sacrificó su vida en defensa de todos los oprimidos de la tierra.

Bajo el liderazgo de Nasrallah, Hezbollah, acudió en ayuda del presidente sirio Bashar al Asad durante la guerra civil siria, entrenó a milicias respaldadas por Irán en Irak y Yemen y ayudó a Hamas, designado grupo terrorista por varios países, entre ellos Estados Unidos y la UE. “Hassan Nasrallah fue un terrorista brutal, entre cuyas numerosas víctimas se cuentan estadounidenses, israelíes, civiles en Líbano, civiles en Siria y muchos otros”, declaró el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, al conocerse la noticia de su muerte. “La región y el mundo están más seguros sin él”, añadió. En la ceremonia en la sede de la Asamblea Legislativa de San Pablo también se conmemoró a líderes de Hamás como Ismail Haniyeh, Yahya Sinwar y el jeque Ahmed Yassin, a los que se describió como “mártires que con sus vidas dieron esperanza a los pueblos libres del mundo y un nuevo día que planear con más fuerza y determinación”.

Lula da Silva y Xi Jinping acordaron comerciar en sus propias monedas y Brasil contrajo préstamos en yuanes.

En cuanto a China, la visita de Xi Jinping a Brasil con motivo del G20 dejó más dudas que certezas. Según un informe del Banco Central, Brasil cerró 2023 con 124.000 millones de yuanes en reservas internacionales (17.056 millones de dólares). La moneda china pasó de una presencia en las reservas internacionales de Brasil del 1,1% en 2019 al 4,8% en diciembre de 2023.

Además, aunque el gobierno de Lula ha afirmado en repetidas ocasiones que las inversiones chinas en Brasil crearían nuevos puestos de trabajo para la población local, los hechos cuentan otra realidad. Una investigación de Agência Pública, una agencia brasileña de periodismo independiente, sacó a la luz la semana pasada las dramáticas condiciones laborales de los trabajadores chinos en la ciudad de Camaçari, Bahía. Unos 470 de ellos fueron enviados desde Pekín para construir la fábrica del fabricante chino de automóviles eléctricas BYD.

El reportaje denunciaba con fotos y vídeos sus miserables condiciones de trabajo: 12 horas al día, siete días a la semana, sufriendo agresiones físicas y obligados a vivir en pésimas condiciones higiénicas. “BYD no ha respondido concretamente a las denuncias de violencia”, escribe Agência Pública. La fábrica está construyéndose en el mismo terreno que albergó durante casi 20 años a la fábrica de automóviles estadounidense Ford. El Ministerio Público de Trabajo ha abierto una investigación sobre el caso. El lunes, Lula recibió a la vicepresidenta ejecutiva y directora general de BYD para América Latina, Stella Li, y se fotografió con ella en un coche de la empresa china.

La planta de la empresa china BYD en Brasil, que antes pertenecía a la estadounidense Ford.

En sus redes sociales, el presidente brasileño escribió que Stella Li le dijo que BYD “quiere producir sus primeros vehículos en Brasil a partir de 2025. Abrirá 10.000 puestos de trabajo directos hasta finales de 2025 y 20.000 hasta 2026. Las inversiones de la industria automovilística vuelven a Brasil”. El mismo día, el Gobierno publicó en una edición adicional del Boletín Oficial una ordenanza que concede a los chinos de BYD el derecho a beneficios fiscales en el marco del Régimen Automotor de Desarrollo Regional.

También causó polémica la venta la semana pasada de la empresa minera Mineração Taboca S.A. a la empresa estatal china China Nonferrous Trade Co. Ltd. por 340 millones de dólares. Mineração Taboca opera en una zona con residuos de uranio y produce estaño en la mina de Pitinga, en el interior del estado de Amazonas. En los últimos días, la empresa estatal brasileña Industrias Nucleares (INB), que controla y tiene el monopolio del uranio, emitió un comunicado en el que afirmaba que no se había producido ninguna venta de uranio en la mina de Pitinga, ya que cualquier movimiento de uranio sólo puede realizarse en colaboración con el INB. El problema es que, aparte de uranio, la zona es rica en tierras raras, como tantalio y niobio, en las que China está muy interesada. Además, Brasil está construyendo un ferrocarril para vender a China, a través de un puerto de Bahía, residuos mineros y de uranio.