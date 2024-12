La Paz: Fiscal General descarta investigación en contra de la hija de Evo Morales tras allanamiento en el inmueble donde vive

Enfatizó que se tiene que aclarar que es una actividad que se realizó dentro de la investigación por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas contra otra persona, no es que la hija del exmandatario está en calidad de investigada.

eju.tv / Video: DTV

El fiscal General del Estado, Roger Mariaca, descartó este domingo que haya una persecución política o penal en contra de la hija de Evo Morales tras un allanamiento en su domicilio, ubicado en la ciudad de La Paz. Afirmó que la investigación tiene que ver con el traslado de 2 millones de bolivianos que realizó la persona que presuntamente es el propietario del inmueble donde actualmente vive Eva Liz.

“Es un caso aperturado, en la cual se habla del traslado de la suma de más de 2 millones de bolivianos, en el cual, dentro de uno de los antecedentes y por lo que arrojó el Segip (Servicio General de Identificación Personal) en su momento, este inmueble pertenecía a una de las personas que podrían tener una participación en el delito de ´legitimación de ganancias ilícitas”, afirmó Mariaca, en contacto con los medios de prensa.

Enfatizó que se tiene que aclarar que es una actividad que se realizó dentro de la investigación por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas contra otra persona, no es que la hija del exmandatario está en calidad de investigada, quien luego demostró que el presunto involucrado logró transferir el bien inmueble.

“Se allanó el inmueble porque saltó el nombre de otra persona, no es que haya saltado el nombre de esta persona que viene a ser la hija de Evo Morales, no está en calidad de investigada. En ese entendido, no vamos a hablar de temas políticos ni de persecusión ni nada, hay una persecución penal contra otras personas”, insistió.

Según los antecedentes del caso, la Policía Boliviana, a través de un comunicado, aseguró que la intervención se enmarca dentro de una investigación por legitimación de ganancias ilícitas que involucra a M.V.A., quien aún figura como propietario del inmueble. Este caso surge luego de hallarse Bs 2,4 millones en una carga de verduras y cebollas en la Flota Yungueña, en La Paz, y que se conoció hace días atrás.