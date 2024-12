La presidenta saliente de Georgia exige la injerencia de la UE para hacer frente a las autoridades legítimas

Fuente: https://actualidad.rt.com

La presidenta saliente de Georgia, Salomé Zurabishvili, se negó a abandonar su cargo e instó a la Unión Europea a apoyar la celebración de nuevas elecciones en el país caucásico. Así lo proclamó durante una intervención ante los diputados del Parlamento Europeo que tuvo lugar el martes en Estrasburgo (Francia).

En el discurso, Zurabishvili hizo un llamamiento a Occidente para que se muestre más decidido ante las protestas que se prolongan en el país desde hace varias semanas a raíz de la decisión del Gobierno de congelar hasta 2028 las negociaciones de adhesión a la Unión Europea.

«Si somos sinceros, hasta ahora Europa no ha estado a la altura de las circunstancias. Hasta ahora, Europa ha afrontado el reto a medias. […] Se podría y se debería hacer mucho más. Aquí los georgianos han estado luchando día y noche, Europa ha tardado en despertarse y en reaccionar», expresó, agregando que lo que pasa en Georgia es «un movimiento pacífico» que reclama las nuevas elecciones para «recuperar su futuro europeo«.

De igual modo, instó a la UE a recurrir a su influencia política para apoyar a los manifestantes. «Europa necesita encontrar el punto de influencia para actuar. Si Europa no puede ejercer influencia sobre un país de 3,7 millones de habitantes, ¿cómo puede esperar competir con los gigantes del siglo XXI?», se preguntó Zurabishvili, reiterando que se niega a dejar su cargo y que la convocatoria de nuevas elecciones es «la única manera» de ir hacia el futuro.

Cabe recordar que el sábado pasado un colegio electoral, formado por 300 diputados y representantes locales electos, eligió al nuevo mandatario, Mijaíl Kavelashvili. Al comentarlo, Zurabishvili, a su vez, calificó de «parodia» la votación parlamentaria en la víspera de su celebración. Además, una vez más afirmó que no renunciará a su cargo. «Por cierto, no iré a ningún lado, no dejaré a nadie, estoy aquí y estaré aquí, porque este país en este momento necesita una institución legítima, una parte de un gobierno legítimo que realmente sea elegido y refleje la voz de esta sociedad y este país», dijo en ese entonces.